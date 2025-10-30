W skrócie Minister obrony Belgii Theo Francken skrytykował groźby Rosji, odnosząc się do wypowiedzi Miedwiediewa.

Miedwiediew zagroził użyciem nowoczesnej broni i wymazaniem Belgii z mapy.

Rosyjska ambasada w Belgii uznała wcześniejsze słowa belgijskiego ministra o ataku NATO na Moskwę za prowokacyjne i nieodpowiedzialne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kłótnia między oboma politykami wywiązała się po tym jak Francken stwierdził, że w razie ataku Rosji na NATO, Sojusz "zrównałby Moskwę z ziemią". Miedwiediew uderzył w belgijskiego ministra, nazywając go "imbecylem". Ostrzegł go również przed "prawdziwą bronią zagłady", jak określił przetestowany niedawno przez Rosję dron podwodny o napędzie nuklearnym Posejdon.

Jeden z użytkowników na X zaproponował, by wykorzystać Belgię jako poligon doświadczalny dla możliwości nowej broni. "Wtedy Belgia zniknie z mapy" - stwierdził Miedwiediew.

Belgijski minister odpowiada. "Nie wycofuję się"

Theo Francken odpowiedział mu w czwartek rano za pośrednictwem postu na Instagramie. "Rosyjski tyran nigdy nie przestaje grozić i obrażać" - napisał belgijski minister.

"NATO nie jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską i z pewnością nie chce być. Ale zasada 'kontruderzenia' naszego Sojuszu jest niepodważalna od 76 lat. To miałem na myśli w wywiadzie i nie wycofuję ani słowa" - zaznaczył Francken.

Rosyjska ambasada reaguje. "Prowokacyjne"

Na słowa belgijskiego ministra zareagowała również rosyjska ambasada w Belgii. "Prowokacyjne i nieodpowiedzialne wypowiedzi jednego z czołowych belgijskich 'jastrzębi', który przewidział 'rosyjskie uderzenia na Brukselę' i zagroził 'wymazaniem Moskwy z mapy świata', nie zasługiwały na uwagę, biorąc pod uwagę ich absurd i całkowite oderwanie od rzeczywistości" - czytamy w komunikacie ambasady.

Według dyplomatów tłumaczenia ministra wskazują, że "przestraszył się on swoich słów", a tego rodzaju retoryka może "popchnąć Europę w nową wojnę".

Mucha w "Gościu Wydarzeń" o rządach PiS: To było państwo mafijne Polsat News Polsat News