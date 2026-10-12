W skrócie Najstarszy kryty targ spożywczy w Paryżu Marche des Enfants-Rouges został doszczętnie zniszczony w wyniku pożaru, który objął wszystkie stoiska.

Pożar wybuchł około godziny 3 rano, a do akcji gaśniczej skierowano 150 strażaków i 50 pojazdów; nie odnotowano strat w sąsiednich budynkach.

Marche des Enfants-Rouges powstał w 1615 roku, w latach 80. wpisano go na listę zabytków.

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Pożar na Marche des Enfants Rouges wybuchł około godz. 3 rano. Przyczyny nie zostały jeszcze ustalone. Strażacy walczyli z ogniem przez kilka godzin, ale ostatecznie - jak wynika z relacji paryskich władz - niczego nie udało się uratować.

Marche des Enfants Rouges. Pożar w sercu Paryża

Rzecznik paryskiej straży pożarnej Pierre de Bouvier przekazał redakcji TF1 Info, że targ "został całkowicie zniszczony, wszystkie stoiska spłonęły". Do gaszenia pożaru zadysponowano 150 strażaków i około 50 pojazdów gaśniczych.

Zniszczone stoiska w wyniku pożaru na Marche des Enfants Rouges HANDOUT / BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (BSPP) AFP

Około tysiąca metrów kwadratowych powierzchni handlowej było usytuowane pomiędzy sześciopiętrowymi budynkami.

- Udało się uniknąć najgorszego: nie ma strat w sąsiednich budynkach - powiedział na konferencji Ariel Weil, burmistrz okręgu Paris Centre.

Marche des Enfants Rouges w trakcie pożaru BERNARD GELIOT, HANDOUT / BRIGADE DES SAPEURS POMPIERS DE PARIS (BSPP) AFP

Historia paryskiego Marche des Enfants Rouges

Marche des Enfants Rouges to zabytkowy, kryty targ spożywczy w paryskiej dzielnicy Marais - najstarszy taki targ w Paryżu, założony w 1615 roku. Jego nazwa oznacza "Targ Czerwonych Dzieci" w nawiązaniu do sierot z dawnego pobliskiego szpitala, które ubierano w czerwone stroje.

W 1982 roku targ znalazł się na francuskiej liście zabytków, dzięki czemu uzyskał ochronę przed zburzeniem. Wcześniej miasto planowało wybudować tam żłobki i mieszkania.

Z uwagi na malejącą popularność na początku lat 90. ówczesne władze ponownie przymierzały się do zastąpienia Marche des Enfants Rouges, tym razem parkingiem. Paryżanie jednak odrzucili ten pomysł. Kilka lat później odrestaurowane targowisko stało się popularnym miejscem odwiedzanym przez turystów.

Źródła: TF1 Info, "Le Monde"



