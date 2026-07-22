W skrócie Argentyńska policja poszukuje 45-letniego Polaka podejrzanego o zabójstwo kobiety. Służby zwróciły się do Interpolu o pomoc.

Ciało Luciany Ojedy zostało znalezione w mieszkaniu w Cordobie. Prokuratura określiła sprawę jako zabójstwo kwalifikowane.

Zmarła osierociła 5-letnią córkę. Dziewczynka przebywała w mieszkaniu w chwili śmierci matki.

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Ciało Luciany Ojedy znaleziono 15 lipca w mieszkaniu w dzielnicy Nueva Cordoba. Śmierć kobiety od początku uznawano za podejrzaną. "La Voz del Interior" poinformował, że na podstawie wstępnych ustaleń ze śledztwa sprawę określono jako zabójstwo kwalifikowane.

Głównym podejrzanym w sprawie jest obywatel polski Jan K. Mężczyzna jest poszukiwany w Argentynie. Wydawana w Cordobie gazeta podała, że organy ścigania zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w jego schwytaniu.

Argentyna. Polak poszukiwany przez policję, w tle zabójstwo kobiety

Według dziennika "La Voz" Ojeda i K. poznali się przez internet. Polak 6 lipca przybył do Cordoby po raz trzeci i zamieszkał z Ojedą. Media, powołując się na krewnych ofiary, przekazały, że mężczyzna miał skłonności do przemocy i nadużywał alkoholu.

Z relacji radia Cadena 3 wynika, że Ojeda, która wcześniej zgłaszała przypadki przemocy ze strony poprzedniego partnera, miała tzw. przycisk alarmowy, czyli urządzenie lub aplikację pozwalające na natychmiastowe wezwanie policji w razie zagrożenia.

Kobieta użyła przycisku ponownie tuż przed swoją śmiercią. Gdy służby przybyły na miejsce, znalazły ją w mieszkaniu nieprzytomną i wezwały pogotowie. Mimo prób reanimacji kobieta zmarła.

"La Voz" przekazał, że Ojeda osierociła pięcioletnią córkę, która według ustaleń śledczych przebywała w mieszkaniu w chwili śmierci matki. Dziewczynka jest obecnie pod opieką członków jej rodziny.





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