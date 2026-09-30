W skrócie
- Minister spraw zagranicznych Estonii Margus Tsahkna stwierdził, że Finlandia, Polska oraz kraje bałtyckie są przyzwyczajone do działań Władimira Putina, natomiast inne państwa reagują inaczej, co utrudnia jednomyślność w sprawie sankcji wobec Rosji.
- Tsahkna uważa, że podział Francji i Niemiec utrudnia uzgodnienie wspólnej polityki wobec Rosji, podczas gdy Rosja prowadzi działania sabotażowe w Europie. Przykładem - jak ustalili śledczy - było podpalenie estońskiej firmy zbrojeniowej Milrem Robotics.
- Estoński minister twierdzi, że groźby użycia broni jądrowej przez Rosję nie są traktowane poważnie, gdyż takie działanie spotkałoby się ze sprzeciwem ze strony Chin, Indii i innych państw.
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Minister spraw zagranicznych Estonii, otwiera się w nowym oknie Margus Tsahkna uważa, że kraje bałtyckie, Finlandia, otwiera się w nowym oknie i Polska, otwiera się w nowym oknie przyzwyczaiły się do "sztuczek Władimira Putina, otwiera się w nowym oknie", ale gdzie indziej jest inaczej.
- Coraz trudniej o jedność w Unii Europejskiej w sprawie sankcji przeciw Rosji, otwiera się w nowym oknie. szczególnie, że Niemcy i Francja, otwiera się w nowym oknie są podzielone - powiedział Tsahkna podczas wizyty w Helsinkach, otwiera się w nowym oknie.
Estoński minister o działaniach Rosji w Europie. "Klasyczny Putin"
- Zdesperowany Putin próbuje podzielić Zachód i wykorzystuje obawy przed eskalacją wojny. Klasyczny Putin - oświadczył szef estońskiej dyplomacji w wywiadzie opublikowanym w środę w fińskim dzienniku "Helsingin Sanomat".
Estonia wezwała we wtorek charge d'affaires ambasady Rosji w Tallinnie w związku z podpaleniem siedziby jednej z największych firm zbrojeniowych w kraju, Milrem Robotics. Zakład dostarcza sprzęt i bezzałogowce Ukrainie, otwiera się w nowym oknie. Według estońskiej Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) podpalenia, które miało miejsce w sierpniu, dokonano "na zlecenie". W ocenie Tsahkny atak był elementem szerszej kampanii sabotażowej prowadzonej przez Rosję przeciwko Europie, otwiera się w nowym oknie.
- Jest to jednak oznaką narastającej desperacji, ponieważ wojna z Ukrainą zmierza dla Kremla, otwiera się w nowym oknie w złym kierunku - stwierdził szef estońskiej dyplomacji.
"Nie wierzymy". Estoński polityk o eskalacji atomowej
Tsakhna stwierdził też, że "Putin od lat straszy użyciem taktycznej broni jądrowej w Europie, a robi to szczególnie wtedy, gdy Ukraina odważnie się zbroi".
- Nie wierzymy, nikt nie wierzy, że użyłby jej, ponieważ byłoby to geopolityczne samobójstwo. Chiny, otwiera się w nowym oknie by tego nie zaakceptowały, ani Indie, otwiera się w nowym oknie, ani też inni - stwierdził estoński minister.
Tsahkna jest szefem dyplomacji Estonii od wiosny 2023 roku. W latach 2016-2017 kierował ministerstwem obrony.