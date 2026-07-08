Służby ratownicze zlokalizowały wrak zaginionego samolotu transportowego Boeinga 737 u wybrzeży miasta Ormara, w Pakistanie.

- Po 12 godzinach poszukiwań na Morzu Arabskim służbom ratowniczym udało się zlokalizować wrak samolotu linii K2 Airways - poinformowała w środowym komunikacie Pakistańska Administracja Lotniskowa (PAA). Trwają poszukiwania pięciu członków załogi.

Premier Pakistanu Shehbaz Sharif wyraził wcześniej w komunikacie opublikowanym przez jego biuro "głęboki smutek, żal i ubolewanie z powodu tego tragicznego wypadku".

Boeing 737 zniknął z radarów. Ostatnie słowa pilota

Samolot o numerze KTA1732 leciał z Sardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Karaczi, największego miasta Pakistanu.

O godz. 21:18 czasu pakistańskiego (18:18 czasu polskiego) pilot zgłosił problem z systemem nawigacyjnym.

Jak przekazał serwis Flightradar24, który pozwala na śledzenie pozycji samolotów na mapie w czasie rzeczywistym, ze wstępnych danych z systemu ADS-B wynika, że doszło do spadku wysokości, po którym samolot się wzniósł, a następnie do drugiego nagłego i gwałtownego spadku wysokości.

Utracono kontakt radarowy i łączność z samolotem, około 155 mil morskich na zachód od Karaczi - podały władze.

W sieci właśnie pojawiły się doniesienia o ostatnich słowach pilota samolotu. Miał zgłosić, że maszyna "kołysze się".

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Pakistan. Znaleziono wrak zaginionego samolotu

K2 Airways to prywatna pakistańska linia lotnicza zajmująca się transportem towarowym, obsługująca loty regularne i czarterowe na trasach krajowych i międzynarodowych.

Przekazano, że samolot, który uległ wypadkowi, został wyprodukowany w 1999 roku i służył jako samolot pasażerski w liniach Aeroflot i Garuda Indonesia, a następnie w 2012 roku został przekształcony w wersję cargo - podał serwis Airfleets.net.

W ciągu ostatniej dekady w pakistańskim sektorze lotniczym doszło do kilku śmiertelnych wypadków lotniczych, zwłaszcza w mieście Karaczi. Unia Europejska zakazała pakistańskim liniom dostępu do swojej przestrzeni powietrznej na cztery lata ze względów bezpieczeństwa i licencyjnych, ale w 2024 r. zniosła ten zakaz.





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