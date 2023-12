Ftalany są stosowane jako tzw. plastyfikatory - substancje nadające elastyczność wielu materiałom, takim jak guma, plastik, żywice. Znajdują się w wielu przedmiotach gospodarstwa domowego, wyrobach medycznych, opakowaniach m.in. żywności, zabawkach. Ftalany dopuszczone do użycia występują również w kosmetykach, jak lakier do paznokci, w produktach do włosów, w perfumach, jako rozpuszczalniki kompozycji zapachowych i utrwalacze zapachu.