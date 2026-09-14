Zna się na komputerach, rozlicza PIT. Papież Leon XIV kończy 71 lat

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Leon XIV kończy 71 lat. Z tej okazji jego brat, John Prevost, podzielił się zakulisowymi informacjami na temat życia głowy Kościoła katolickiego. Sam Watykan nie przewidział jednak specjalnych obchodów urodzin papieża. To ze względu na między innymi fakt, że Leon XIV przygotowuje się obecnie do nadchodzącej pielgrzymki do Francji.

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Papież Leon XIV w białej sutannie i piusce, z krzyżem na łańcuszku, stoi na tle jasnej ściany.
Papież Leon XIV obchodzi 71 urodzinyANDREAS SOLAROAFP

W skrócie

  • Papież Leon XIV obchodzi 71. urodziny. Watykan nie planuje jednak specjalnych obchodów m.in. ze względu na jego przygotowania do pielgrzymki do Francji.
  • Z okazji urodzin brat papieża, John Prevost, podzielił się historiami dotyczącymi codziennego życia Leona XIV.
  • W dniu urodzin Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską, a w najbliższym czasie planuje podróże do Francji, Urugwaju, Argentyny i Peru.
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Leon XIV obchodzi 71. urodziny. Pierwsze życzenia urodzony 14 września 1955 roku w Chicago papież usłyszał w niedzielę. Gdy pojawił się w południe w oknie Pałacu Apostolskiego, by odmówić z wiernymi modlitwę Anioł Pański, rozległy się okrzyki z życzeniami po włosku i angielsku.

W przeddzień urodzin brat papieża, John Prevost, powiedział w wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset: - Jestem dumny, że jeszcze się nie załamał, że się trzyma, daje sobie radę.

- Stawia czoła sytuacji z dawką humoru, z siłą i z determinacją, by zrobić coś, co pomoże uczynić świat lepszym miejscem. Chce umacniać wiarę katolicką na całym świecie - dodał.

Papież Leon XIV obchodzi urodziny. Brat wspomniał o jego umiejętnościach

- Jakiś czas temu pomógł mi z komputerem, bo ja się na tym nie znam i nie potrafiłem go uruchomić. A w zeszłym roku, kiedy był okres składania deklaracji podatkowych, zadzwoniłem do niego i zapytałem: Co mam zrobić? I on pomógł mi także przy zeznaniu podatkowym - opowiedział brat papieża.

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John Prevost przypomniał przy okazji, że papież Leon XIV ma także dyplom z matematyki uzyskany na augustiańskim uniwersytecie Villanova w Pensylwanii. - Ma rozległą wiedzę - stwierdził.

Ścisłe wykształcenie papież wykorzystuje też obecnie. Jego pierwsza encyklika "Magnifica Humanitas", opublikowana w maju tego roku poświęcona była trosce o godność człowieka w dobie sztucznej inteligencji.

Watykan. Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską

W dniu urodzin Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy pierwszą ekspozycję z cyklu wystaw "Katastrofa i cud". Jej celem jest zwrócenie uwagi na wodę jako dobro i zasób, ale również zagrożenie w związku z globalnym kryzysem klimatycznym.

Agenda papieża nie ulegnie szczególnym zmianom w związku z jego urodzinami, ale zapewne dzień rozpocznie małe świętowanie w gronie najbliższych współpracowników i osób zajmujących się papieskim apartamentem w Pałacu Apostolskim.

W poniedziałki po porannych audiencjach Leon XIV udaje się zazwyczaj do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Jak opowiedział John Prevost, który odwiedził papieża latem, "pływa on tam w basenie i gra w tenisa".

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Papież szykuje się do kolejnej pielgrzymki. Tym razem odwiedzi Francję

Obecnie Leon XIV przygotowuje się do podróży do Francji, którą rozpocznie 25 września. Podczas czterodniowej wizyty wygłosi kilkanaście przemówień.

W Paryżu papież odwiedzi Pałac Elizejski, siedzibę UNESCO, otwartą ponownie po pożarze katedrę Notre-Dame, a na Place de la Concorde odprawi mszę z udziałem około miliona osób.

Na Stade de France w Saint-Denis Leon XIV spotka się z młodzieżą. Drugim etapem jego pielgrzymki będzie sanktuarium w Lourdes. W mieście Metz wygłosi z kolei przemówienie podczas spotkania "Ku korzeniom Europy, dla pokoju i jedności" i odprawi mszę w tamtejszej katedrze.

To będzie przedostatnia zapowiedziana na ten rok zagraniczna podróż papieża. W listopadzie odwiedzi bowiem Urugwaj, Argentynę, a także Peru, gdzie przez wiele lat był misjonarzem i biskupem.

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