Zna się na komputerach, rozlicza PIT. Papież Leon XIV kończy 71 lat

W skrócie Papież Leon XIV obchodzi 71. urodziny. Watykan nie planuje jednak specjalnych obchodów m.in. ze względu na jego przygotowania do pielgrzymki do Francji.

Z okazji urodzin brat papieża, John Prevost, podzielił się historiami dotyczącymi codziennego życia Leona XIV.

W dniu urodzin Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską, a w najbliższym czasie planuje podróże do Francji, Urugwaju, Argentyny i Peru.

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Leon XIV obchodzi 71. urodziny. Pierwsze życzenia urodzony 14 września 1955 roku w Chicago papież usłyszał w niedzielę. Gdy pojawił się w południe w oknie Pałacu Apostolskiego, by odmówić z wiernymi modlitwę Anioł Pański, rozległy się okrzyki z życzeniami po włosku i angielsku.

W przeddzień urodzin brat papieża, John Prevost, powiedział w wywiadzie dla włoskiej telewizji Mediaset: - Jestem dumny, że jeszcze się nie załamał, że się trzyma, daje sobie radę.

- Stawia czoła sytuacji z dawką humoru, z siłą i z determinacją, by zrobić coś, co pomoże uczynić świat lepszym miejscem. Chce umacniać wiarę katolicką na całym świecie - dodał.

Papież Leon XIV obchodzi urodziny. Brat wspomniał o jego umiejętnościach

- Jakiś czas temu pomógł mi z komputerem, bo ja się na tym nie znam i nie potrafiłem go uruchomić. A w zeszłym roku, kiedy był okres składania deklaracji podatkowych, zadzwoniłem do niego i zapytałem: Co mam zrobić? I on pomógł mi także przy zeznaniu podatkowym - opowiedział brat papieża.

John Prevost przypomniał przy okazji, że papież Leon XIV ma także dyplom z matematyki uzyskany na augustiańskim uniwersytecie Villanova w Pensylwanii. - Ma rozległą wiedzę - stwierdził.

Ścisłe wykształcenie papież wykorzystuje też obecnie. Jego pierwsza encyklika "Magnifica Humanitas", opublikowana w maju tego roku poświęcona była trosce o godność człowieka w dobie sztucznej inteligencji.

Watykan. Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską

W dniu urodzin Leon XIV po raz pierwszy odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy pierwszą ekspozycję z cyklu wystaw "Katastrofa i cud". Jej celem jest zwrócenie uwagi na wodę jako dobro i zasób, ale również zagrożenie w związku z globalnym kryzysem klimatycznym.

Agenda papieża nie ulegnie szczególnym zmianom w związku z jego urodzinami, ale zapewne dzień rozpocznie małe świętowanie w gronie najbliższych współpracowników i osób zajmujących się papieskim apartamentem w Pałacu Apostolskim.

W poniedziałki po porannych audiencjach Leon XIV udaje się zazwyczaj do podrzymskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Jak opowiedział John Prevost, który odwiedził papieża latem, "pływa on tam w basenie i gra w tenisa".

Papież szykuje się do kolejnej pielgrzymki. Tym razem odwiedzi Francję

Obecnie Leon XIV przygotowuje się do podróży do Francji, którą rozpocznie 25 września. Podczas czterodniowej wizyty wygłosi kilkanaście przemówień.

W Paryżu papież odwiedzi Pałac Elizejski, siedzibę UNESCO, otwartą ponownie po pożarze katedrę Notre-Dame, a na Place de la Concorde odprawi mszę z udziałem około miliona osób.

Na Stade de France w Saint-Denis Leon XIV spotka się z młodzieżą. Drugim etapem jego pielgrzymki będzie sanktuarium w Lourdes. W mieście Metz wygłosi z kolei przemówienie podczas spotkania "Ku korzeniom Europy, dla pokoju i jedności" i odprawi mszę w tamtejszej katedrze.

To będzie przedostatnia zapowiedziana na ten rok zagraniczna podróż papieża. W listopadzie odwiedzi bowiem Urugwaj, Argentynę, a także Peru, gdzie przez wiele lat był misjonarzem i biskupem.



