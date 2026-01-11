"Zmowa" dwóch nieuznawanych państw? Chiny grzmią, padły mocne słowa

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Chiny "sprzeciwiają się zmowie Somalilandu z Tajwanem w celu uzyskania niepodległości" - przekazało tamtejsze MSZ. Szef resortu dyplomacji zapewnił również, że jego kraj wspiera Somalię "w ochronie suwerenności i integralności terytorialnej". Somaliland ogłosił secesję od Somalii w 1991 roku i od lat zabiega o uznanie na arenie międzynarodowej.

Mężczyzna w garniturze i krawacie stoi przy mikrofonie na tle wieży pomalowanej w barwy przypominające flagę Somalilandu, z widocznymi dwiema gwiazdami i napisem. W tle zabudowania o jasnych elewacjach i niebieskich drzwiach.
Chiny stają po stronie Somalii. Wyrażają poparcie w ochronie suwerennościBloomberg/ Contribiutor /Eric Lafforgue/Art in All of Us Getty Images

W skrócie

  • Chiny wyraziły sprzeciw wobec współpracy Somalilandu z Tajwanem w kwestii niepodległości.
  • Somaliland od lat zabiega o uznanie na arenie międzynarodowej, ostatnio wsparł go Izrael.
  • Chińskie MSZ wezwało do zaprzestania działań separatystycznych przez Somaliland.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Resort przekazał w wydanym w niedzielę oświadczeniu, że minister spraw zagranicznych odbył rozmowę ze swoim odpowiednikiem z Somalii.

Wang Yi, którego cytuje agencja Reutera, nadmienił, że Chiny "wspierają Somalię w ochronie suwerenności i integralności terytorialnej". Oświadczenie to pojawiło się kilkanaście dni po tym, jak Izrael uznał separatystyczny region Somalii za niepodległe państwo.

Chiny mówią wprost ws. Somalilandu. "Sprzeciwiamy się zmowie z Tajwanem"

Ponadto chiński minister spraw zagranicznych podkreślił, że "sprzeciwia się zmowie Somalilandu z Tajwanem w celu uzyskania niepodległości".

Przypomnijmy, że Somaliland ogłosił secesję od Somalii w 1991 roku i od tamtej pory zabiega o uznanie na arenie międzynarodowej. Z kolei Tajwan, którego konflikt z Chinami wciąż narasta, jest uznawany przez zaledwie kilkanaście państw.

Reuters przekazał, że Somalia miała być częścią podróży chińskiego dyplomaty po Afryce, która obejmuje również Etiopię, Tanzanię i Lesotho, jednak - jak powiadomiła chińska ambasada - wizyta w kraju Afryki Wschodniej "została przełożona z powodu zmiany harmonogramu".

Zobacz również:

Izrael jako pierwszy kraj na świecie uznał niepodległość Somalilandu
Świat

Izrael jako pierwszy na świecie uznał nowy kraj. "Historyczna chwila"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Sprzeciw wobec podziału Somalii Pekin wyraził jeszcze końcem grudnia ubiegłego roku. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin Lin Jian ocenił, że "żaden kraj nie powinien zachęcać ani wspierać wewnętrznych sił separatystycznych innych krajów dla własnych egoistycznych interesów".

    Ponadto wezwał on władze Somalilandu do zaprzestania "działań separatystycznych i prób zmowy z siłami zewnętrznymi".

    Somaliland walczy o uznanie na arenie międzynarodowej. Zrobił to Izrael

    26 grudnia premier Izraela Binjamin Netanjahu ogłosił uznanie Somalilandu za niepodległe państwo. Tym samym jego kraj stał się pierwszym, który uznał je jako państwo.

    W tym samym czasie minister spraw zagranicznych Izraela Gideon Saar poinformował, że oba państwa nawiązały "pełne stosunki dyplomatyczne poprzez ustanowienie ambasad i mianowanie ambasadorów". Według niego decyzję poprzedził trwający rok dialog między przedstawicielami obu krajów.

    Ruch Izraela skrytykowali natomiast szefowie MSZ Somalii, Egiptu, Turcji i Dżibuti. Z kolei uznaniu Somalilandu sprzeciwiły się chociażby Unia Europejska czy Organizacja Współpracy Islamskiej (OIC).

    Źródła: Reuters, Interia

    Zobacz również:

    Chińskie okręty stopniowo wycofują się z terenu w pobliżu Tajwanu
    Świat

    Nie ustają napięcia na Dalekim Wschodzie. Informują o ruchach Chin

    Artur Pokorski
    Artur Pokorski
    Umowa UE z krajami Mercosur. Pawlak w ''Prezydentach i premierach'': Są ryzyka, ale też szanse na dofinansowanie rolnictwaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze