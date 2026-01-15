Zmora amerykańskich ulic. USA naciskają na Meksyk, żeby pozbyć się problemu

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Stany Zjednoczone nasilają presję na Meksyk, aby zezwolił siłom zbrojnym USA na przeprowadzenie wspólnych operacji w kraju - donosi "New York Times," powołując się na źródła w amerykańskiej administracji. Nacisk ma być inicjatywą samego prezydenta Donalda Trumpa. Meksyk co prawda deklaruje współpracę z USA, ale odrzuca możliwość przerzucenia do kraju amerykańskich wojskowych.

Grupa żołnierzy w mundurach stoi w kręgu obok wojskowego pojazdu terenowego typu Humvee, otoczeni ogrodzeniem, rzucając wyraźne cienie na asfaltową powierzchnię.
USA naciskają na wspólne operacje wojskowe z MeksykiemJohn MooreAFP

W skrócie

  • Stany Zjednoczone nasilają presję na Meksyk, aby zgodził się na udział sił USA w operacjach przeciwko kartelom na terenie Meksyku.
  • Meksyk odrzuca propozycję udziału amerykańskiego wojska, deklarując współpracę w innych formach.
  • Amerykańscy doradcy już działają w ramach meksykańskiej armii, przekazując informacje wywiadowcze.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Fentanyl jest odpowiedzialny za większość zgonów z powodu przedawkowania w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku Biały Dom uznał go za "broń masowego rażenia", a kilka meksykańskich karteli za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Według "The New York Times" USA pierwszy raz wysunęły propozycję współpracy wojskowej z Meksykiem - w celu likwidacji laboratoriów fentanylu - na początku ubiegłego roku. Została ona jednak odrzucona.

Temat wrócił w styczniu, kiedy siły amerykańskie pojmały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro.

USA chcą wejść do Meksyku i pozbyć się problemu. Trwają naciski

Urzędnicy amerykańscy chcą, aby siły USA - oddziały sił specjalnych lub funkcjonariusze CIA - towarzyszyły meksykańskim żołnierzom podczas nalotów na laboratoria fentanylu - podają źródła w amerykańskiej administracji, które chcą pozostać anonimowe.

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. "The New York Times" przypomina jednak, że w zeszłym tygodniu prezydent Trump powiedział w Fox News, że w Meksyku należy podjąć więcej działań w celu zwalczania karteli narkotykowych.

Zobacz również:

Stany Zjednoczone. Trump byłby "dumny" z ataku na statki z Meksyku
Świat

Podzielą los Wenezueli? Donald Trump wskazał na sąsiedzi kraj

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    - Zlikwidowaliśmy 97 procent narkotyków przemycanych drogą wodną i teraz zaczniemy atakować ląd, w odniesieniu do karteli w Meksyku - mówił.

    Według źródeł w administracji USA - zamiast wspólnych operacji, meksykańscy urzędnicy przedstawili w tym miesiącu kontrpropozycje - w tym zwiększoną wymianę informacji i zwiększenie roli Stanów Zjednoczonych w centrach dowodzenia.

    Jak donoszą źródła, doradcy amerykańscy już znajdują się na stanowiskach dowodzenia w meksykańskiej armii, dzieląc się informacjami wywiadowczymi.

    Meksyk deklaruje współpracę, ale odrzuca propozycję USA

    Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, wielokrotnie powtarzała, że oba kraje będą współpracować w walce z kartelami, ale jej rząd odrzucił propozycję USA dotyczącą przerzucenia amerykańskich wojsk.

    - Pan Trump generalnie nalega na udział sił zbrojnych USA - powiedziała prezydent w poniedziałek rano, tuż po rozmowie z Donaldem Trumpem. - Zawsze mówimy, że to nie jest konieczne - zaznaczyła.

    Dodała, że Trump "był otwarty, słuchał, wyraził swoją opinię i zgodziliśmy się kontynuować współpracę".

    Meksykańscy urzędnicy są pod presją osiągnięcia porozumienia z USA. Działania wojsk USA na terenie Meksyku stanowiłoby naruszenie suwerenności kraju i znacznie osłabiłyby rząd.

    Propozycja wspólnych operacji jest również sprzeczna z niedawnymi meksykańskimi przepisami, które ograniczają obecność wojsk zagranicznych na terytorium Meksyku, w tym z poprawką do konstytucji uchwaloną w zeszłym roku.

    Zobacz również:

    Prezydent USA Donald Trump i prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum
    Świat

    Meksyk odpowiada na zakusy Trumpa. Prezydent stanowczo: Nie wchodzi w grę

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Spotkanie u prezydenta. Do rozwiązania kilka sporówPolsat News

    Najnowsze