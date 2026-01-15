W skrócie Stany Zjednoczone nasilają presję na Meksyk, aby zgodził się na udział sił USA w operacjach przeciwko kartelom na terenie Meksyku.

Meksyk odrzuca propozycję udziału amerykańskiego wojska, deklarując współpracę w innych formach.

Amerykańscy doradcy już działają w ramach meksykańskiej armii, przekazując informacje wywiadowcze.

Fentanyl jest odpowiedzialny za większość zgonów z powodu przedawkowania w Stanach Zjednoczonych. W zeszłym roku Biały Dom uznał go za "broń masowego rażenia", a kilka meksykańskich karteli za zagraniczne organizacje terrorystyczne.

Według "The New York Times" USA pierwszy raz wysunęły propozycję współpracy wojskowej z Meksykiem - w celu likwidacji laboratoriów fentanylu - na początku ubiegłego roku. Została ona jednak odrzucona.

Temat wrócił w styczniu, kiedy siły amerykańskie pojmały przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro.

USA chcą wejść do Meksyku i pozbyć się problemu. Trwają naciski

Urzędnicy amerykańscy chcą, aby siły USA - oddziały sił specjalnych lub funkcjonariusze CIA - towarzyszyły meksykańskim żołnierzom podczas nalotów na laboratoria fentanylu - podają źródła w amerykańskiej administracji, które chcą pozostać anonimowe.

Biały Dom odmówił komentarza w tej sprawie. "The New York Times" przypomina jednak, że w zeszłym tygodniu prezydent Trump powiedział w Fox News, że w Meksyku należy podjąć więcej działań w celu zwalczania karteli narkotykowych.

- Zlikwidowaliśmy 97 procent narkotyków przemycanych drogą wodną i teraz zaczniemy atakować ląd, w odniesieniu do karteli w Meksyku - mówił.

Według źródeł w administracji USA - zamiast wspólnych operacji, meksykańscy urzędnicy przedstawili w tym miesiącu kontrpropozycje - w tym zwiększoną wymianę informacji i zwiększenie roli Stanów Zjednoczonych w centrach dowodzenia.

Jak donoszą źródła, doradcy amerykańscy już znajdują się na stanowiskach dowodzenia w meksykańskiej armii, dzieląc się informacjami wywiadowczymi.

Meksyk deklaruje współpracę, ale odrzuca propozycję USA

Prezydent kraju, Claudia Sheinbaum, wielokrotnie powtarzała, że oba kraje będą współpracować w walce z kartelami, ale jej rząd odrzucił propozycję USA dotyczącą przerzucenia amerykańskich wojsk.

- Pan Trump generalnie nalega na udział sił zbrojnych USA - powiedziała prezydent w poniedziałek rano, tuż po rozmowie z Donaldem Trumpem. - Zawsze mówimy, że to nie jest konieczne - zaznaczyła.

Dodała, że Trump "był otwarty, słuchał, wyraził swoją opinię i zgodziliśmy się kontynuować współpracę".

Meksykańscy urzędnicy są pod presją osiągnięcia porozumienia z USA. Działania wojsk USA na terenie Meksyku stanowiłoby naruszenie suwerenności kraju i znacznie osłabiłyby rząd.

Propozycja wspólnych operacji jest również sprzeczna z niedawnymi meksykańskimi przepisami, które ograniczają obecność wojsk zagranicznych na terytorium Meksyku, w tym z poprawką do konstytucji uchwaloną w zeszłym roku.

