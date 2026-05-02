W skrócie Pięć osób, w tym pilot i czterech pasażerów, zginęło w katastrofie samolotu Cessna w Texas Hill Country niedaleko Austin.

Ofiary były członkami klubu Amarillo Pickleball, który zmierzał na turniej sportowy w New Braunfels.

Według wstępnych ustaleń samolot poruszał się niestabilnie przed katastrofą. Śledztwo prowadzą federalne agencje lotnicze.

Pięć osób zginęło w katastrofie samolotu Cessna, który rozbił się w Teksasie. Ofiary wypadku miały uczestniczyć w zawodach sportowych w miejscowości New Braunfels.

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek w regionie Texas Hill Country, około 65 kilometrów na południowy zachód od Austin.

USA. Katastrofa lotnicza w Teksasie

Na miejscu zginęła czwórka pasażerów oraz pilot - przekazał mediom sierżant Billy Ray z policji stanowej. Nazwisk ofiar nie ujawniono.

Klub Amarillo Pickleball potwierdził, że byli to jego członkowie, udający się na turniej pickleballa - dyscypliny sportowej łączącej tenis ziemny, badminton oraz tenis stołowy - podaje Associated Press.

Cessna 421C wystartowała z Amarillo i kierowała się na lotnisko w New Braunfels. Według wstępnych ustaleń samolot poruszał się z dużą prędkością w chwili uderzenia o ziemię.

Nie ma dowodów na kolizję w powietrzu - wynika z informacji przekazanych przez lokalne władze, cytowane przez UPI.

Pięć ofiar katastrofy samolotu w Teksasie

Świadkowie relacjonowali, że tuż przed katastrofą słyszeli nietypowe dźwięki silnika. - Słyszałem coś, co przypominało przerywaną pracę silnika (...) Coś było zdecydowanie nie tak - relacjonował jeden z mieszkańców.

Z zapisu kontroli ruchu lotniczego wynika, że maszyna poruszała się w sposób niestabilny, a następnie zniknęła z ekranów radarów.

- Samolot zaczął poruszać się nieregularnie, a potem jego ślad zniknął z ekranu - wyjaśnił kontroler ruchu lotniczego. Wysłano sygnał alarmowy i powiadomiono służby ratunkowe.

Śledztwo w sprawie wypadku prowadzą federalne agencje lotnicze, w tym Federalna Administracja Lotnictwa oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu.

Media poinformowały, że drugi samolot, lecący na ten sam turniej, dotarł bezpiecznie do celu.

