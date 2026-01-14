W skrócie Węgry przyjęły ustawę zakazującą ekstradycji osób z Europejskim Nakazem Aresztowania, jeśli posiadają status uchodźcy na Węgrzech lub w innym kraju UE.

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech w grudniu 2024 roku, a jego prawnik uzasadnił to naruszeniami praw i wolności w Polsce oraz działaniami prokuratury.

Polskie MSZ poinformowało, że nie otrzymało kopii aktu przyznania Ziobrze azylu i nie potwierdzono oficjalnie tożsamości osób, które otrzymały ochronę węgierską.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Węgry uchwaliły ustawę uniemożliwiającą ekstradycję osób poszukiwanych Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA), jeśli otrzymały w tym kraju lub innym państwie UE status uchodźcy - poinformował w środę portal tygodnika "HVG".

22 grudnia w węgierskim Dzienniku Urzędowym opublikowano nowelizację ustawy, według której od 1 stycznia 2026 r. węgierskie sądy muszą odmówić wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania, jeśli został on wydany przeciwko osobie uznanej za uchodźcę przez Węgry lub inne państwo członkowskie UE - poinformował tygodnik.

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro zapewnił w środę w rozmowie z TVN24, że azyl na Węgrzech otrzymał 22 grudnia 2024 roku i taka data widnieje na dokumencie. "HVG" zwrócił uwagę, że nowelizacja była pisana w pośpiechu, ponieważ formalnie Ziobro nie ma statusu uchodźcy, bo kraje członkowskie UE nie mogą takiego statusu udzielać obywatelom innego kraju Unii Europejskiej.

O tym, że Ziobro otrzymał azyl na Węgrzech, poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców, adw. Bartosz Lewandowski. Prawnik dodał, że decyzję tę podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do represji politycznych.

Szef MSZ: Nie otrzymaliśmy kopii aktu przyznania Ziobrze azylu na Węgrzech

Interia skierowała do węgierskiego MSW pytania dotyczące azylu Zbigniewa Ziobry. Zapytaliśmy o powody decyzji, kiedy udzielono azylu, kiedy był złożony wniosek o azyl i czy dotyczy też żony byłego ministra sprawiedliwości.

W odpowiedzi poinformowano nas, że ze względu na rygorystyczne zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w procedurach azylowych, MSW nie może ujawniać żadnych informacji dotyczących ewentualnych wniosków ani przebiegu ich rozpatrywania.

- Strona polska ma informacje od ambasadora Węgier, że dwoje polskich obywateli dostało azyl, ale nie otrzymaliśmy kopii samego aktu jego przyznania - powiedział w środę wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski pytany o przyznanie azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze.

Radosław Sikorski dodał, że ambasador nawet nie potwierdził tożsamości osób, które otrzymały azyl.

Zarzuty wobec byłego ministra

O tym, że Ziobro otrzymał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech, poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców, adw. Bartosz Lewandowski, który podał, że decyzję tę podjęto z powodu naruszeń praw i wolności w Polsce oraz działań m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do represji politycznych.

Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Zbigniewowi Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę w końcu października 2025 roku, o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości m.in. ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS.

Marznący deszcz - jak groźna może być ta sytuacja? Polsat News