W skrócie Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin poinformował, że jeśli zajdzie taka potrzeba, papież może dokonać zmian w swoim pontyfikacie po powrocie ze szpitala.

Stan pooperacyjny Leona XIV jest oceniany jako prawidłowy, a wyniki badań kontrolnych są w normie.

Decyzja w sprawie zaplanowanej podróży papieża do Urugwaju, Argentyny i Peru zależy od przebiegu rekonwalescencji i opinii lekarzy.

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Dwa dni po operacji papieża watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin powiedział w czwartek w Rzymie, że jeśli będzie to konieczne, Leon XIV "przemodeluje swój pontyfikat".

Papież Leon XIV w szpitalu. Kardynał nie wyklucza zmian po jego powrocie

- Papież jest w szpitalu zaledwie od dwóch dni. Nie można stawiać żadnych prognoz. Trzeba zobaczyć, kiedy wróci i w jakiej sytuacji, co powiedzą lekarze - podkreślił sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej w czasie rozmowy z dziennikarzami.

- Na podstawie tych wszystkich elementów papież przemodeluje swój pontyfikat, jeśli będzie to konieczne - dodał kardynał Parolin w dniu, w którym Watykan poinformował, że rekonwalescencja pooperacyjna Leona XIV przebiega prawidłowo, a wyniki badań kontrolnych są w normie.

Sekretarz stanu zaznaczył też, że jeśli pod koniec tygodnia papież będzie czuł się lepiej, być może odmówi niedzielną modlitwę Anioł Pański w Poliklinice Gemelli. Zastrzegł zarazem, że zależy to od przebiegu jego powrotu do zdrowia po operacji.

"Musimy czekać". Watykański sekretarz o planowanej podróży papieża

Dziennikarze pytali też włoskiego kardynała o zapowiedzianą we wrześniu na 6-17 listopada podróż papieża do Urugwaju, Argentyny i Peru.

Parolin wyjaśnił, że kiedy rozpoczęła się hospitalizacja, mówiono, że podróż powinna odbyć się zgodnie z planem.

- Zatem wyobrażam sobie, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli sytuacja rozwinie się tak, jak na początku przewidywano, podróż się odbędzie. Czy natomiast będą jakieś nowe informacje, nie możemy tego teraz przewidzieć - oświadczył kardynał Parolin.

- To zależy od tego, jak będzie, czekamy na wyjście ze szpitala i na to, co powiedzą lekarze o tym, czy papież będzie mógł udać się w podróż - stwierdził sekretarz stanu, przypominając, że to podróż długa i wymagająca.

- Musimy czekać - zaznaczył kardynał Parolin.



