Zmiany w ukraińskim rządzie. Rada Najwyższa zdecydowała, jest nowy minister

W skrócie Nowym ministrem obrony Ukrainy został Jewhenij Chmara, który zastąpił zdymisjonowanego Mychajła Fedorowa.

Chmara zapowiedział skupienie się na przejęciu inicjatywy strategicznej, terminowych dostawach broni i rozwoju przemysłu obronnego, zwracając uwagę na znaczenie technologii oraz ochronę żołnierzy.

Andrij Sybiha został po raz trzeci powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych.

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Wnioski w sprawie powołania ministrów zgłosił prezydent Wołodymyr Zełenski. Za wyborem Jewhenija Chmary na stanowisko szefa resortu obrony opowiedziało się 312 deputowanych. Z kolei kandydaturę Andrija Sybihy poparło 266 głosujących.

Przed głosowaniem Chmara przedstawił w wystąpieniu w parlamencie kluczowe priorytety swojej pracy: przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań w wojnie z Rosją, terminowe dostawy broni na front oraz przejrzyste procedury zamówień publicznych.

- Mamy trzy kluczowe priorytety o równym znaczeniu. Są to: front i wzmocnienie sił zbrojnych, ludzie oraz rozwój przemysłu obronnego. A więc front. Chodzi o przejęcie inicjatywy strategicznej we wszystkich obszarach działań wojennych: na lądzie, na morzu, w powietrzu oraz w przestrzeni informacyjnej - powiedział.

Jewhenij Chmara nowym ministrem obrony Ukrainy

Chmara podkreślił, że potrzeby frontu muszą szybko docierać do ministerstwa, a decyzje ministerstwa - na front. Jak zaznaczył, szczególny nacisk należy położyć na uderzenia dalekiego i średniego zasięgu. Przypomniał, że seria udanych ukraińskich ataków na cele na terytorium Rosji "pokazała siłę współpracy Sił Obrony, producentów i instytucji państwowych".

- Ukraińskiej broni będzie więcej, a uderzenia będą coraz bardziej precyzyjne - zapewnił. Za priorytet i największą wartość Chmara uznał kapitał ludzki oraz życie i zdrowie żołnierzy.

- Technologie są potrzebne, aby ukraiński obrońca miał przewagę, a ryzyko dla człowieka było ograniczone do minimum. Moim zadaniem jest bezpośredni kontakt z obrońcami. Słuchać dowódców, żołnierzy i rannych. Z własnego doświadczenia wiem również, że żołnierz jest zmotywowany, gdy czuje, że jest szanowany, otrzymuje odpowiednie szkolenie i ma sprawiedliwe zasady służby - oznajmił.

Kim jest Jewhenij Chmara? Zastąpił Mychajłę Fedorowa

Chmara od początku wojny uczestniczył w działaniach bojowych i operacjach specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), wykonywał zadania w obwodach kijowskim i donieckim oraz kierował m.in. operacją specjalną wyzwolenia Wyspy Węży na Morzu Czarnym.

Zastąpił na stanowisku Mychajła Fedorowa, który pełnił tę funkcję od 14 stycznia do 16 lipca 2026 r. i był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy.

Dymisja Fedorowa, opowiadającego się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii, nastąpiła niespodziewanie, kilka dni po ogłoszeniu przez prezydenta Zełenskiego odwołania premierki Julii Swyrydenko i jej gabinetu ministrów. W Kijowie i innych miastach od miesiąca trwają protesty przeciwko odsunięciu Fedorowa z rządu.

Andrij Sybiha szefem ukraińskiej dyplomacji po raz trzeci

Powołany na stanowisko ministra spraw zagranicznych Andrij Sybiha pełnił funkcję szefa MSZ od 5 września 2024 r. w rządzie premiera Denysa Szmyhala, a następnie, 17 lipca 2025 r., znalazł się w gabinecie Julii Swyrydenko. 20 lipca 2026 r. rząd powierzył Sybisze tymczasowe wykonywanie obowiązków szefa dyplomacji.

W przemówieniu w parlamencie, przed głosowaniem w sprawie wyboru Sybihy na stanowisko ministra spraw zagranicznych, polityk przedstawił główne priorytety ukraińskiej dyplomacji: doprowadzenie do sprawiedliwego pokoju w wojnie z Rosją, pogłębianie współpracy z UE i NATO oraz rozwijanie relacji ze społecznością ukraińską na świecie.

- Znajdujemy się na decydującym etapie wojny. Na etapie, na którym szczególnego znaczenia nabiera właśnie dyplomacja. To czas nowej roli geopolitycznej Ukrainy, ale także wyzwań o bezprecedensowej skali. Nakłada to na nas wszystkich szczególną odpowiedzialność. Dyktuje logikę naszych działań. Nie ma nic ważniejszego niż zakończenie wojny - powiedział Sybiha.

Andrij Sybiha o wyzwaniach dla Ukrainy. "Siła przy stole negocjacyjnym"

Minister Sybiha zauważył, że - pomimo wszystkich wyzwań - Ukraina zachowała poparcie ze strony partnerów, odblokowała 90 mld euro wsparcia z UE, wzmocniła presję na Rosję, powołała specjalny trybunał ds. zbrodni agresji, znacznie rozszerzyła swoją obecność dyplomatyczną na świecie i w organizacjach międzynarodowych oraz zainicjowała pierwsze rundy negocjacji z UE.

Jak podkreślił, aby zakończyć wojnę, "potrzebna jest siła zarówno na polu walki, jak i przy stole negocjacyjnym, a w tym kontekście na pierwszy plan wysuwa się dyplomacja". Sybiha zwrócił też uwagę na znaczenie zaangażowania Stanów Zjednoczonych, aktywną rolę Europy, wywieranie presji na Moskwę oraz wzmocnienie Ukrainy poprzez nowe pakiety wsparcia wojskowego, pakiet środków odstraszających oraz rozbudowę sektora obronnego.

Szef MSZ wyraził przekonanie, że "o wszystko trzeba walczyć", jednocześnie zapewniając, że "ukraińska dyplomacja jest gotowa do tej walki".



