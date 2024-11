Zmiany w niemieckiej armii. Szykują się na wypadek "stanu zagrożenia"

Niemiecki rząd zatwierdził nowe zasady dotyczące poboru do wojska. Po osiągnięciu pełnoletności młodzi mężczyźni będą musieli zadeklarować swoją gotowość i zdolność do odbycia służby. Nowy projekt zakłada też przywrócenie obowiązku wojskowego w razie wprowadzenia stanu zagrożenia. To odpowiedź na problemy kadrowe Bundeswehry i nowe wyzwania stojące przed NATO.