O swojej decyzji 53-letni Elon Musk poinformował w środę we wpisie zamieszczonym na należącej do niego platformie społecznościowej X. Agencja Associated Press podkreśla, że zamyka to burzliwy okres, charakteryzujący się tysiącami zwolnień oraz gruntowną restrukturyzacją agencji rządowych. Choć Musk podjął wiele działań, ich efekty były znacznie skromniejsze, niż zakładano.