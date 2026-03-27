W skrócie 35-letni raper i inżynier budownictwa Balendra Shah został zaprzysiężony na najmłodszego premiera Nepalu po zwycięstwie Narodowej Partii Niezależnej w marcowych wyborach.

Nowy premier podkreślił, że nie zrezygnuje z rapu i zapowiedział wprowadzenie darmowej edukacji, opieki zdrowotnej oraz liberalnego systemu gospodarczego.

Reakcją Chin były gratulacje od rzecznika chińskiego MSZ, który zadeklarował wsparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności Nepalu.

Wybór momentu zaprzysiężenia nie był przypadkowy - uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godz. 12.34 czasu lokalnego (godz. 8.49 w Polsce), co według nepalskich astrologów stanowiło pomyślny układ numerologiczny "1-2-3-4", mający zapewnić nowemu rządowi sukces i harmonię.

Shah, inżynier budownictwa i raper, noszący pseudonim sceniczny Balen, stał się twarzą pokolenia Z, sprzeciwiającego się korupcji elit starszego pokolenia.

Nepal. Raper Balendra Shah został najmłodszym premierem w historii kraju

W drodze po władzę pokonał w bezpośrednim starciu premiera K.P. Sharmę Oliego, obalonego jesienią ubiegłego roku. Jego formacja, dysponująca dwiema trzecimi mandatów w izbie niższej parlamentu, zapowiada m.in. darmową edukację, opiekę zdrowotną i liberalny system gospodarczy. Polityk zaznaczył jednak, że nie porzuci rapu, uznając go za kluczowy "środek wyrazu".

Wcześniej Shah uzyskał ogromną popularność jako niezależny burmistrz stołecznego Katmandu. - Jeśli polityk karmi się jednocześnie literaturą czy muzyką, jego zaangażowanie opiera się na emocjach. Polityk musi mieć taką wrażliwość - wyjaśniał w jednym z wywiadów swoje nieszablonowe podejście do polityki.

Wybory w Nepalu. Chiny zareagowały na nowego premiera

Objęcie władzy przez najmłodszego przywódcę w historii w państwie położonym między Indiami a Chinami spotkało się z szybką reakcją Pekinu.

Rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian pogratulował podczas regularnego briefingu nowemu premierowi, deklarując wsparcie dla Nepalu na rzecz "ochrony jego niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej".

