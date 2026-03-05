Zmiany w amerykańskim rządzie. Kristi Noem zdymisjonowana
Senator Markwayne Mullin zastąpi Kristi Noem na stanowisku sekretarz bezpieczeństwa krajowego - ogłosił prezydent USA Donald Trump. Noem zostanie natomiast mianowana na "specjalną wysłannik Tarczy Ameryka - nowej inicjatywy obronnej na półkuli zachodniej" - przekazał Trump.
"Mam zaszczyt ogłosić, że szanowny senator USA ze wspaniałego stanu Oklahoma Markwayne Mullin zostanie sekretarzem bezpieczeństwa krajowego od 31 marca 2026 roku" - napisał Trump na platformie Truth Social.
"Obecna sekretarz Kristi Noem, która dobrze pracowała, i która odniosła liczne i spektakularne rezultaty (zwłaszcza na granicy!) zostanie specjalnym wysłannikiem ds. Tarczy Ameryk - naszej nowej inicjatywy bezpieczeństwa na zachodniej półkuli, którą ogłosimy w sobotę w Doral na Florydzie" - przekazał prezydent USA.
Jednocześnie podziękował Noem za jej służbę ojczyźnie.
