"Mam zaszczyt ogłosić, że szanowny senator USA ze wspaniałego stanu Oklahoma Markwayne Mullin zostanie sekretarzem bezpieczeństwa krajowego od 31 marca 2026 roku" - napisał Trump na platformie Truth Social.

"Obecna sekretarz Kristi Noem, która dobrze pracowała, i która odniosła liczne i spektakularne rezultaty (zwłaszcza na granicy!) zostanie specjalnym wysłannikiem ds. Tarczy Ameryk - naszej nowej inicjatywy bezpieczeństwa na zachodniej półkuli, którą ogłosimy w sobotę w Doral na Florydzie" - przekazał prezydent USA.