W skrócie Ukraińskie władze zwracają uwagę na - ich zdaniem - coraz trudniejsze warunki pobytu obywateli Ukrainy w Polsce i konieczność przygotowania wsparcia przy powrotach do kraju.

Polskie przepisy zmieniają się - świadczenia dla uchodźców z Ukrainy uzależnione są teraz od aktywności zawodowej i minimalnych dochodów.

Polska zmniejszyła również wsparcie finansowe na zakwaterowanie ukraińskich uchodźców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W Warszawie spotkałam się z naszymi rodakami mieszkającymi w Polsce. Nie jest im łatwo. Jest to szczególnie trudne dla osób starszych, osób niepełnosprawnych, samotnych matek z małymi dziećmi" - napisała Wereszczuk w mediach społecznościowych w niedzielę.

Cytowana przez agencję Interfax-Ukraina wskazuje, że Kijów "nie może ignorować stopniowego zaostrzania warunków pobytu Ukraińców w Polsce".

Kijów o problemach Ukraińców w Polsce. Urzędniczka o powrotach

"To szczególnie odczuwalne w przypadku osób niezdolnych do pracy. Dlatego musimy zawczasu przygotować ukraiński system wsparcia socjalnego - tymczasowe zakwaterowanie, pomoc humanitarną, medyczną i socjalną, aby nasi obywatele, którzy chcą wrócić, otrzymali odpowiednie wsparcie ze strony państwa" - zaznaczyła Iryna Wereszczuk.

Urzędniczka wskazuje, że konieczne jest zbudowanie wsparcia organizacyjnego i logistycznego na potrzeby takich powrotów.

Wereszczuk podkreśla, że sprawa powrotów trafi na agendę Platformy ds. Ukraińców za granicą. W rozmowach będą uczestniczyć ukraińskie agencje rządowe, organizacje społeczne i jak wskazuje Wereszczuk - "polscy partnerzy".

Zmiany w świadczeniach dla Ukraińców. Nowe przepisy w Polsce

Jak informuje resort spraw wewnętrznych i administracji, od 1 lipca uległy zmianie zasady tzw. ustawy pomocowej z 2022 roku, której podstawowym założeniem była pomoc obywatelom Ukrainy w obliczu rosyjskiej inwazji.

"Przedłużona zostanie legalność pobytu w Polsce obywateli Ukrainy. Nowe regulacje obejmą również narzędzia wsparcia osób objętych ochroną czasową. Przepisy przygotowało MSWiA we współpracy z innymi resortami" - zaznacza ministerstwo. Polska zamyka rozwiązanie, w ramach którego wypłacane było świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy w lokalach prywatnych. Resort podkreśla, że maleje liczba wniosków o to świadczenie.

Jednocześnie w ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował ustawę, zgodnie z którą 800 plus oraz inne świadczenia rodzinne będą przysługiwać tylko tym Ukraińcom, którzy są aktywni zawodowo i zarabiają co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Prezydent wypisał syna z edukacji zdrowotnej. Scheuring-Wielgus w ''Śniadaniu Rymanowskiego'': Miał takie prawo i ja to prawo szanuję Polsat News Polsat News