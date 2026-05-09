Inauguracyjne posiedzenie węgierskiego parlamentu rozpoczęło się w sobotę o 10. Pierwszym jego etapem jest złożenie przysięgi przez nowych deputowanych.

Następnie posłowie wybiorą nowego przewodniczącego izby. Dotychczasowy szef parlamentu László Kövér zostanie zastąpiony przez ekonomistkę Ágnes Forsthoffer.

Po południu w parlamencie nowy kandydat na premiera Peter Magyar przedstawi skład swojego rządu i zwróci się do posłów o wyrażenie mu wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano ok. godz. 14:30. Partia TISZA Magyara ma 141 deputowanych w liczącym 199 miejsc parlamencie. Wotum zaufania jest więc formalnością.

"Niech Bóg błogosławi Węgry! Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą!" - napisał Magyar w portalach społecznościowych przed rozpoczęciem sesji.

Podczas sesji inauguracyjnej odegrane zostaną łącznie cztery hymny: narodowy, Szeklerów (węgierskojęzycznej mniejszości zamieszkującej Rumunię - PAP), Unii Europejskiej oraz pieśń uchodząca za hymn Romów. W parlamencie wybrzmi również węgierska pieśń ludowa "Tavaszi szel vizet araszt" (pl. "Wiosenny wiatr wzburza wodę"), która towarzyszyła zwycięskiej kampanii Tiszy - podaje PAP.

Nowy rząd na Węgrzech

Gabinet Petera Magyara w większości będzie składać się z ekspertów. Znajdą się w nim jednak również politycy, w tym tacy, którzy w przeszłości związani byli z Fideszem. Ministrem spraw zagranicznych wybrana została Anita Orbán, a szefem kancelarii premiera zostanie Bálint Ruff.

Na czele resortu sprawiedliwości stanie węgierska ekspertka Marta Gorog, którą Magyar nazwał "niekoronowaną królową węgierskiego środowiska prawniczego". Z kolei tekę ministra spraw wewnętrznych obejmie Gábor Pósfai - były szef węgierskiego i austriackiego oddziału sklepu Decathlon. Ministrem obrony zostanie natomiast generał broni w stanie spoczynku, były szef Sztabu Generalnego Węgierskich Sił Zbrojnych oraz weteran misji w Iraku i Afganistanie - Romulusz Ruszin-Szendi.

Ostatnie sondaże pokazują, że partia TISZA rozpoczyna rządy na Węgrzech, mając zaufanie społeczne na poziomie 70 proc., a 63 proc. Węgrów pozytywnie ocenia kierunek zmian w kraju.

Artykuł będzie aktualizowany.

