Nowy premier Węgier podczas swojego inauguracyjnego przemówienia ostro skrytykował stan państwa po latach rządów poprzedniej ekipy. Przez dłuższy czas wyliczał oznaki postępującego zubożenia społeczeństwa, które - jak podkreślał - są widoczne w codziennym życiu obywateli, kondycji służby zdrowia oraz systemie opieki nad dziećmi.

- Państwo zamiast wspierać własnych obywateli, sprzyjało wzbogacaniu się wąskiej elity politycznej i gospodarczej, podczas gdy miliardy znikały w wyniku zawyżonych i zbędnych inwestycji. Staliśmy się najbardziej skorumpowanym państwem członkowskim UE - powiedział premier przed parlamentem.

Szef rządu podkreślił, że wynik wyborów jest wyraźnym sygnałem oczekiwania zmian ze strony społeczeństwa. - Naród węgierski dał nam mandat, aby zakończyć dekady dryfowania - oświadczył.

Jak zaznaczył, wyborcy oczekują nie tylko zmiany ekipy rządzącej, ale również głębokiej przebudowy państwa. - Dali nam mandat do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Nie tylko do zmiany rządu, ale także do zmiany systemu. Do rozpoczęcia od nowa - powiedział.

- Nie ma nowego początku bez pojednania, a nie ma pojednania bez sprawiedliwości. Jeśli zabraknie choćby jednego z tych elementów, ludzie znów będą musieli się rozczarować - podkreślił polityk.

Peter Magyar zaprzysiężony na premiera. Nowy parlament rozpoczął obrady

Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów poparcia i 54 głosy sprzeciwu.

Inauguracyjne posiedzenie węgierskiego parlamentu rozpoczęło się w sobotę o 10. Pierwszym jego etapem było złożenie przysięgi przez nowych deputowanych. Na salę wprowadzono historyczne flagi Węgier. Posłowie wypowiedzieli swoje przysięgi, a część wygłosiło je w językach mniejszości narodowych, z których się wywodzą - w dwóch dialektach języka romskiego, rumuńskim i chorwackim. Deputowani przysięgli wierność konstytucji Węgier i przysięgli sprawować swój mandat na korzyść Węgier i narodu węgierskiego.

Następnie posłowie wybrali nowego przewodniczącego izby. Dotychczasowy szef parlamentu László Kövér został zastąpiony przez ekonomistkę Ágnes Forsthoffer.

"Niech Bóg błogosławi Węgry! Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą!" - napisał Magyar w portalach społecznościowych przed rozpoczęciem sesji.

Interia z Budapesztu: Wielka impreza, rzesza ludzi

Przed siedzibą węgierskiego parlamentu zbierają się tłumy. Jak relacjonuje obecny na miejscu dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki, początek nowej kadencji węgierskiego parlamentu, jak i rządu Magyara, to właściwie coś między festynem a piknikiem.

- Peter Magyar obiecał imprezę przy parlamencie z okazji "zmiany reżimu" - i do niej doszło, a pomocną dłoń wyciągnęła pogoda. Słońce, foodtrucki, ale i opcja zorganizowania pikniku tuż przy naddunajskim gmachu - symbolu Budapesztu - ściągnęły tysiące osób. Najczęściej to zwolennicy przejmującej władzę Tiszy, co słychać chociażby, gdy na rozłożonych w okolicy telebimach pokazują kogoś ze zwycięskiej formacji (owacje i krzyki radości) i kiedy oczom zgromadzonych ukazuje się człowiek Viktora Orbana (gniew aż czuć w powietrzu) - opisuje.

W okolicy parlamentu nie brakuje wolontariuszy Tiszy pilnujących bezpieczeństwa - nawet do tego stopnia, że nie pozwalają, by ktoś deptał kwietnik oddzielający trawnik obok XIX-wiecznego gmachu od ulicy, którędy prowadzi wyłączona w sobotę trasa tramwajowa.

- Po godz. 14:00 wszyscy wyczekiwali momentu, gdy Magyar stanie się premierem Węgier. Przedsmak dało się odczuć, kiedy wytypowana przez Tiszę nowa przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego oficjalnie objęła funkcję, a Magyar przyszedł jej pogratulować. Wówczas Plac Kossutha ogarnęła feeria braw - donosi Kazanecki.

Ludzie oczekują przed parlamentem na zaprzysiężenie Petera Magyara Wiktor Kazanecki INTERIA.PL

Nowy rząd na Węgrzech. Premier jeszcze w maju odwiedzi Polskę

Gabinet Petera Magyara w większości będzie składać się z ekspertów. Znajdą się w nim jednak również politycy, w tym tacy, którzy w przeszłości związani byli z Fideszem. Ministrem spraw zagranicznych wybrana została Anita Orbán, a szefem kancelarii premiera zostanie Bálint Ruff.

Na czele resortu sprawiedliwości stanie węgierska ekspertka Marta Gorog, którą Magyar nazwał "niekoronowaną królową węgierskiego środowiska prawniczego". Z kolei tekę ministra spraw wewnętrznych obejmie Gábor Pósfai - były szef węgierskiego i austriackiego oddziału sklepu Decathlon. Ministrem obrony zostanie natomiast generał broni w stanie spoczynku, były szef Sztabu Generalnego Węgierskich Sił Zbrojnych oraz weteran misji w Iraku i Afganistanie - Romulusz Ruszin-Szendi.

Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki poinformował w sobotę w rozmowie z RMF FM, że nowy premier Węgier niedługo odwiedzi Polskę. - Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju - powiedział, zaznaczając, że nie chce podawać konkretnej daty.

Ostatnie sondaże pokazują, że partia TISZA rozpoczyna rządy na Węgrzech, mając zaufanie społeczne na poziomie 70 proc., a 63 proc. Węgrów pozytywnie ocenia kierunek zmian w kraju.

