Zmiany na Węgrzech wchodzą w życie. Peter Magyar premierem

Wiktor Kazanecki, Krzysztof Ryncarz

Peter Magyar uzyskał wotum zaufania podczas inauguracyjnego posiedzenia węgierskiego parlamentu. Lider TISZY oficjalnie zastąpił Viktora Orbana na stanowisku premiera Węgier. - Węgrzy upoważnili nas do tego, abyśmy zamknęli okres dryfowania przez dziesiątki lat i otworzyli nowy rozdział w historii Węgier, abyśmy nie tylko powołali i zmienili rząd, ale również ustrój. Abyśmy zaczęli od nowa - mówił Magyar podczas przemówienia inauguracyjnego.

Nowy premier Peter Magyar

Nowy premier Węgier podczas swojego inauguracyjnego przemówienia ostro skrytykował stan państwa po latach rządów poprzedniej ekipy. Przez dłuższy czas wyliczał oznaki postępującego zubożenia społeczeństwa, które - jak podkreślał - są widoczne w codziennym życiu obywateli, kondycji służby zdrowia oraz systemie opieki nad dziećmi.

- Państwo zamiast wspierać własnych obywateli, sprzyjało wzbogacaniu się wąskiej elity politycznej i gospodarczej, podczas gdy miliardy znikały w wyniku zawyżonych i zbędnych inwestycji. Staliśmy się najbardziej skorumpowanym państwem członkowskim UE - powiedział premier przed parlamentem.

Péter Magyar stał się centralną postacią węgierskiej polityki.
Szef rządu podkreślił, że wynik wyborów jest wyraźnym sygnałem oczekiwania zmian ze strony społeczeństwa. - Naród węgierski dał nam mandat, aby zakończyć dekady dryfowania - oświadczył.

Jak zaznaczył, wyborcy oczekują nie tylko zmiany ekipy rządzącej, ale również głębokiej przebudowy państwa. - Dali nam mandat do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Nie tylko do zmiany rządu, ale także do zmiany systemu. Do rozpoczęcia od nowa - powiedział.

- Nie ma nowego początku bez pojednania, a nie ma pojednania bez sprawiedliwości. Jeśli zabraknie choćby jednego z tych elementów, ludzie znów będą musieli się rozczarować - podkreślił polityk.

Peter Magyar zaprzysiężony na premiera. Nowy parlament rozpoczął obrady

Nowy premier Węgier otrzymał 140 głosów poparcia i 54 głosy sprzeciwu.

Inauguracyjne posiedzenie węgierskiego parlamentu rozpoczęło się w sobotę o 10. Pierwszym jego etapem było złożenie przysięgi przez nowych deputowanych. Na salę wprowadzono historyczne flagi Węgier. Posłowie wypowiedzieli swoje przysięgi, a część wygłosiło je w językach mniejszości narodowych, z których się wywodzą - w dwóch dialektach języka romskiego, rumuńskim i chorwackim. Deputowani przysięgli wierność konstytucji Węgier i przysięgli sprawować swój mandat na korzyść Węgier i narodu węgierskiego.

Następnie posłowie wybrali nowego przewodniczącego izby. Dotychczasowy szef parlamentu László Kövér został zastąpiony przez ekonomistkę Ágnes Forsthoffer.

"Niech Bóg błogosławi Węgry! Niech Bóg błogosławi wszystkich Węgrów, zarówno w kraju, jak i za granicą!" - napisał Magyar w portalach społecznościowych przed rozpoczęciem sesji.

Interia z Budapesztu: Wielka impreza, rzesza ludzi

Przed siedzibą węgierskiego parlamentu zbierają się tłumy. Jak relacjonuje obecny na miejscu dziennikarz Interii Wiktor Kazanecki, początek nowej kadencji węgierskiego parlamentu, jak i rządu Magyara, to właściwie coś między festynem a piknikiem.

- Peter Magyar obiecał imprezę przy parlamencie z okazji "zmiany reżimu" - i do niej doszło, a pomocną dłoń wyciągnęła pogoda. Słońce, foodtrucki, ale i opcja zorganizowania pikniku tuż przy naddunajskim gmachu - symbolu Budapesztu - ściągnęły tysiące osób. Najczęściej to zwolennicy przejmującej władzę Tiszy, co słychać chociażby, gdy na rozłożonych w okolicy telebimach pokazują kogoś ze zwycięskiej formacji (owacje i krzyki radości) i kiedy oczom zgromadzonych ukazuje się człowiek Viktora Orbana (gniew aż czuć w powietrzu) - opisuje.

W okolicy parlamentu nie brakuje wolontariuszy Tiszy pilnujących bezpieczeństwa - nawet do tego stopnia, że nie pozwalają, by ktoś deptał kwietnik oddzielający trawnik obok XIX-wiecznego gmachu od ulicy, którędy prowadzi wyłączona w sobotę trasa tramwajowa.

- Po godz. 14:00 wszyscy wyczekiwali momentu, gdy Magyar stanie się premierem Węgier. Przedsmak dało się odczuć, kiedy wytypowana przez Tiszę nowa przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego oficjalnie objęła funkcję, a Magyar przyszedł jej pogratulować. Wówczas Plac Kossutha ogarnęła feeria braw - donosi Kazanecki.

Tłum ludzi siedzących i stojących na trawniku przed monumentalnym budynkiem parlamentu ozdobionym dużym pionowym pasem flagi Węgier, obok konny pomnik i scena koncertowa na tle miejskiej architektury.
Ludzie oczekują przed parlamentem na zaprzysiężenie Petera MagyaraWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Nowy rząd na Węgrzech. Premier jeszcze w maju odwiedzi Polskę

Gabinet Petera Magyara w większości będzie składać się z ekspertów. Znajdą się w nim jednak również politycy, w tym tacy, którzy w przeszłości związani byli z Fideszem. Ministrem spraw zagranicznych wybrana została Anita Orbán, a szefem kancelarii premiera zostanie Bálint Ruff.

Na czele resortu sprawiedliwości stanie węgierska ekspertka Marta Gorog, którą Magyar nazwał "niekoronowaną królową węgierskiego środowiska prawniczego". Z kolei tekę ministra spraw wewnętrznych obejmie Gábor Pósfai - były szef węgierskiego i austriackiego oddziału sklepu Decathlon. Ministrem obrony zostanie natomiast generał broni w stanie spoczynku, były szef Sztabu Generalnego Węgierskich Sił Zbrojnych oraz weteran misji w Iraku i Afganistanie - Romulusz Ruszin-Szendi.

Więcej o rządzie Petera Magyara w artykule Dominika Hejja - zobacz TUTAJ.

Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki poinformował w sobotę w rozmowie z RMF FM, że nowy premier Węgier niedługo odwiedzi Polskę. - Mówimy o pierwszej oficjalnej wizycie. Wiem, że plany są takie, żeby to się wydarzyło w maju - powiedział, zaznaczając, że nie chce podawać konkretnej daty.

Ostatnie sondaże pokazują, że partia TISZA rozpoczyna rządy na Węgrzech, mając zaufanie społeczne na poziomie 70 proc., a 63 proc. Węgrów pozytywnie ocenia kierunek zmian w kraju.

