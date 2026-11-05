Spis treści: Zmiany w USA po wyborach? Sergio Gor ma objąć nową funkcję USA. Sergio Gor zamiast Marco Rubio? "Trump go kocha" Sergo Gor. Ambasador USA w Indiach, urodzony w Uzbekistanie Senat USA a nowy sekretarz stanu

Po porażce republikanów w wyborach środka kadencji administrację Donalda Trumpa może czekać rekonstrukcja - informuje "The Washington Sun", nowo powstały dziennik założony przez dziennikarzy zwolnionych z "The Washington Post".

"Uwaga w Waszyngtonie skupia się na tym, kto awansuje. Jedno nazwisko pojawia się najczęściej: Sergio Gor, ambasador USA w Indiach" - wskazano. Dziennik powołuje się na 10 osób zaznajomionych z wewnętrznymi sprawami Białego Domu.

Zmiany w USA po wyborach? Sergio Gor ma objąć nową funkcję

Gor to były wysoko postawiony doradca i bliski sojusznik Trumpa. "Posiadając szerokie koneksje i bezpośredni dostęp do prezydenta, coraz częściej uczestniczy w spotkaniach na wysokim szczeblu, co daje mu wpływy wykraczające poza obowiązki ambasadora. Jest postrzegany jako kluczowy mediator między Waszyngtonem a znaczną częścią Azji oraz powiernik sekretarza stanu Marco Rubio" - dodano.

Jaką funkcję miałby objąć ambasador USA w Indiach? "Źródła zaznajomione ze sprawą twierdzą, że nazwisko Gora pojawia się w kontekście możliwości objęcia kilku stanowisk kierowniczych, w tym stanowiska szefa personelu Białego Domu oraz zastąpienia Rubio na stanowisku sekretarza stanu" - informuje "The Washington Sun".

Ani Rubio, ani szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles nie zadeklarowali publicznie zamiaru opuszczenia administracji. Mimo to niektórzy w Departamencie Stanu i kręgach republikanów uważają, że Rubio może opuścić gabinet, aby przygotować się do startu w wyborach prezydenckich w 2028 lub 2032 roku.

Do tej pory Marco Rubio i wiceprezydent J.D. Vance byli uważani za głównych potencjalnych kandydatów na następcę Trumpa. Sam prezydent, choć publicznie doceniał ich osiągnięcia, nie wyraził dotąd swojego poparcia dla żadnego z nich.

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USA. Sergio Gor zamiast Marco Rubio? "Trump go kocha"

Sam Sergio Gor zaprzecza, jakoby był zainteresowany zmianą pracy. Jak twierdzi, nigdy z nikim nie rozmawiał na temat podjęcia się nowego stanowiska.

- Ta historia to kompletna bzdura. Sekretarz Marco Rubio udowodnił, że jest najbardziej wykwalifikowanym, utalentowanym i najwspanialszym sekretarzem stanu w historii. Jest niezastąpiony i bliskim przyjacielem, z którym mam przyjemność pracować każdego dnia jako ambasador USA w Indiach. To prawdziwy zaszczyt na całe życie. Nie interesuje mnie żadna inna rola - powiedział dziennikarzom gazety.

Jak podkreślono, bezpośredni dostęp Gora do Trumpa i rozszerzenie jego portfolio dyplomatycznego podniosły jego rangę poza granicami Indii. - Prezydent kocha tego faceta - powiedział jeden z doradców Trumpa cytowany przez gazetę.

Sergo Gor. Ambasador USA w Indiach, urodzony w Uzbekistanie

Pełniąc funkcję ambasadora, Gor pomógł zorganizować szereg wizyt na wysokim szczeblu w Indiach, m.in. z udziałem Marco Rubio, sekretarza handlu czy z ówczesnym sekretarzem sił zbrojnych. Wykorzystywał także swoją podwójną rolę ambasadora i specjalnego wysłannika, aby uczestniczyć w spotkaniach z wysokimi rangą urzędnikami zagranicznymi poza Indiami, w tym z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wang Yi.

Gor odegrał także kluczową rolę w podróży Rubio do Uzbekistanu, będącej częścią działań administracji Trumpa mających na celu zbliżenie USA z krajami Azji Środkowej. Kraje te posiadają bowiem znaczne zasoby naturalne.

Co więcej, Sergio Gor urodził się w tym kraju, gdy Uzbekistan był częścią Związku Radzieckiego. Przyszedł na świat w 1986 roku jako Siergiej Gorochowski. Część swojego dzieciństwa spędził na Malcie, a w wieku 13 lat przeprowadził się z rodziną do USA. W 2004 roku uzyskał amerykańskie obywatelstwo.

Senat USA a nowy sekretarz stanu

Rozmówcy gazety z administracji Trumpa twierdzą, że Gor odzwierciedla podejście prezydenta do spraw zagranicznych. Ma on być niezwykle skoncentrowany na zawieraniu transakcji i mocno zaangażowany we wspieranie amerykańskich przedsiębiorstw. - W Azji Środkowej łatwo jest grać i osiągać rezultaty, ponieważ tak postępują tamtejsi liderzy - powiedział jeden z rozmówców.

To podejście przynosi również korzyści rodzinie Trumpa. Jego synowie są zaangażowani w firmę planującą eksploatację złóż wolframu w Kazachstanie. Gor zaprosił prezydenta Kasyma-Żomarta Tokajewa do Białego Domu na spotkanie z Trumpem i innymi głowami państw Azji Środkowej.

Nie jest jednak jasne, czy Gor będzie mógł objąć stanowisko w gabinecie. Musi ono zostać bowiem zatwierdzone przez Senat. Wszyscy demokraci głosowali przeciwko zatwierdzeniu jego kandydatury na ambasadora w ramach szerokiego pakietu nominacji.

Źródło: "The Washington Sun"



