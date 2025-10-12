W skrócie Nowy system Entry/Exit System (EES) został uruchomiony w Europie do rejestrowania wjazdów i wyjazdów obywateli spoza UE.

W Polsce system najpierw wdrożono na przejściach granicznych w Medyce i Przemyślu, obejmuje dane osobowe oraz biometryczne podróżnych.

System ma poprawić bezpieczeństwo i efektywność kontroli, a paszporty nie będą już stemplowane, lecz rejestrowane elektronicznie.

O uruchomieniu EES poinformował rzecznik Straży Granicznej ppłk Andrzej Juźwiak. Jak wyjaśnił, system wykorzystywany będzie do rejestrowania osób spoza Unii Europejskiej, którzy będą przekraczać granicę na pobyt nie dłuższy niż 90 dni.

- Dane podróżnych będą rejestrowane w EES niezależnie od tego, czy potrzebują oni wizy krótkoterminowej, czy też korzystają z ruchu bezwizowego. W systemie będą również rejestrowane odmowy wjazdu. Wraz z EES nie zostaną wprowadzone żadne nowe wymogi dla osób korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się - stwierdził.

Przejścia graniczne UE. Nowy system rezerwacji cudzoziemców

Zdaniem autorów zmian system musiał zostać wprowadzony w celu zwiększeniu bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. EES umożliwi skuteczniejszą identyfikację osób, które mogłyby stanowić zagrożenie.

- Dzięki wykorzystaniu danych biometrycznych będzie pewność, że podróżni nie mogą posługiwać się wieloma tożsamościami ani nadużywać dokumentów podróży w celu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu. Europejski System Wjazdu/Wyjazdu (EES) zwiększa efektywność kontroli granicznych, wykrywając zagrożenia bezpieczeństwa i zapewniając, że granice zewnętrzne przekraczają wyłącznie osoby upoważnione - wyjaśnił rzecznik Straży Granicznej.

Rzecznik przyznał, że w początkowej fazie uruchamiania mogą pojawiać się utrudnienia związane z wydłużonym czasem odpraw granicznych. - To stopniowe wdrażanie potrwa do 9 kwietnia 2026 r. Od 10 kwietnia 2026 r. EES będzie w pełni operacyjny i od tego dnia stemplowanie paszportów zostanie zastąpione elektroniczną rejestracją w systemie - przekazał.

Entry/Exit System to nowy europejski system zarządzania granicami umożliwiający rejestrowanie obywateli państw spoza Unii, udających się na krótki pobyt na terenie UE, za każdym razem, gdy przekraczają granice zewnętrzne 29 krajów europejskich.

Jak działa EES?

Kraje europejskie, które stosują EES to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Królestwo Niderlandów, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Włochy i Łotwa.

W EES gromadzone będą dane osobowe widniejące na dokumencie podróży, w tym imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo; data i miejsce każdego wjazdu i wyjazdu z 29 krajów europejskich posługujących się EES; dane biometryczne, w tym zdjęcie twarzy i/lub odciski palców, a także ewentualna informacja o odmowie wjazdu.