Zmiana władzy w Ukrainie z drugim dnem? Media: Będzie roszada w USA
Rekonstrukcja ukraińskiego rządu mogła zostać przyspieszona przez dochodzenie antykorupcyjne wobec ambasadorki Ukrainy w USA Olhi Stefaniszyny - ustaliło Politico. Dzień wcześniej dyplomatka miała złożyć wniosek o usunięcie jej z urzędu z powodów osobistych. Źródła dziennika twierdzą, że jej miejsce zajmie ustępująca premier Julia Swyrydenko. To jednak zaledwie zapowiedź szerszych zmian.
W skrócie
- Według informacji Politico dochodzenie antykorupcyjne wobec Olhi Stefaniszyny mogło przyspieszyć rekonstrukcję ukraińskiego rządu.
- Olha Stefaniszyna jest objęta śledztwami antykorupcyjnymi, lecz do tej pory nie usłyszała zarzutów. Jak poinformowały media, złożyła jednak wniosek o odwołanie z urzędu ambasadorki Ukrainy w USA.
- Ukraińskie źródła podają, że miejsce Stefaniszyny zajmie najpewniej premier Julia Swyrydenko. Planowane zmiany mają objąć także poszczególne resorty, w tym Ministerstwo Obrony.
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Olha Stefaniszyna jest objęta kilkoma śledztwami antykorupcyjnymi wszczętymi w 2019 i 2025 roku, w tym dotyczącym domniemanego sprzeniewierzenia 2,5 mln hrywien z ukraińskiego resortu sprawiedliwości. Do tej pory dyplomatce nie postawiono zarzutów.
Zmiana rządu w Ukrainie. Media o kulisach decyzji Zełenskiego
Według anonimowego wysokiego urzędnika ukraińskiego to właśnie z powodu tych śledztw Wołodymyr Zełenski zdecydował się szybciej przeprowadzić rekonstrukcję rządu. Z ustaleń Politico wynika, że zmiany planowano od miesięcy.
Agencja Interfax-Ukraina poinformowała w niedzielę, że Stefaniszyna poprosiła w zeszłym tygodniu o możliwość zakończenia pracy na stanowisku ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Źródła twierdzą, że dyplomatka uargumentowała to powodami osobistymi. Sam prezydent Zełenski miał być zadowolony z jej pracy i nie zgłaszać poważniejszych zastrzeżeń.
W rozmowie z Politico Stefaniszyna nie potwierdziła medialnych doniesień. Przekazała jednak, że współpracuje z organami ścigania i w najbliższych dniach przekaże więcej szczegółów.
Premier Ukrainy nową ambasadorką? Ma być lubiana przez Amerykanów
Ukraiński parlamentarzysta Jarosław Żelezniak stwierdził we wpisie na Telegramie, że nowym ambasadorem Ukrainy w USA zostanie najprawdopodobniej ustępująca premier Julia Swyrydenko. Zapowiadając złożenie przez nią rezygnacji, Zełenski sugerował, że obejmie "ważny kierunek współpracy z kluczowym partnerem".
Jak zauważa Politico, Swyrydenko jest dobrze postrzegana przez amerykańską administrację. To ważny element w kontekście współpracy militarnej Ukrainy i USA, która stanowi dla Kijowa część siły negocjacyjnej w wojnie z Rosją.
Rada Najwyższa Ukrainy może odwołać premier już podczas wtorkowego głosowania - podał serwis Espreso. Rekonstrukcja rządu ma być jednak znacznie szersza. Według medialnych doniesień planowane są dymisje także w resortach sprawiedliwości, cyfryzacji, edukacji, infrastruktury i spraw weteranów.
Portal Kyiv Independent poinformował w poniedziałek, że stanowisko ma stracić również minister obrony Mychajło Fedorow - pełniący urząd od stycznia bieżącego roku.
Źródła: Politico, Interfax-Ukraina, Espreso, Kyiv Independent