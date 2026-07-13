W skrócie Według informacji Politico dochodzenie antykorupcyjne wobec Olhi Stefaniszyny mogło przyspieszyć rekonstrukcję ukraińskiego rządu.

Olha Stefaniszyna jest objęta śledztwami antykorupcyjnymi, lecz do tej pory nie usłyszała zarzutów. Jak poinformowały media, złożyła jednak wniosek o odwołanie z urzędu ambasadorki Ukrainy w USA.

Ukraińskie źródła podają, że miejsce Stefaniszyny zajmie najpewniej premier Julia Swyrydenko. Planowane zmiany mają objąć także poszczególne resorty, w tym Ministerstwo Obrony.

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Olha Stefaniszyna jest objęta kilkoma śledztwami antykorupcyjnymi wszczętymi w 2019 i 2025 roku, w tym dotyczącym domniemanego sprzeniewierzenia 2,5 mln hrywien z ukraińskiego resortu sprawiedliwości. Do tej pory dyplomatce nie postawiono zarzutów.

Zmiana rządu w Ukrainie. Media o kulisach decyzji Zełenskiego

Według anonimowego wysokiego urzędnika ukraińskiego to właśnie z powodu tych śledztw Wołodymyr Zełenski zdecydował się szybciej przeprowadzić rekonstrukcję rządu. Z ustaleń Politico wynika, że zmiany planowano od miesięcy.

Agencja Interfax-Ukraina poinformowała w niedzielę, że Stefaniszyna poprosiła w zeszłym tygodniu o możliwość zakończenia pracy na stanowisku ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Źródła twierdzą, że dyplomatka uargumentowała to powodami osobistymi. Sam prezydent Zełenski miał być zadowolony z jej pracy i nie zgłaszać poważniejszych zastrzeżeń.

W rozmowie z Politico Stefaniszyna nie potwierdziła medialnych doniesień. Przekazała jednak, że współpracuje z organami ścigania i w najbliższych dniach przekaże więcej szczegółów.

Premier Ukrainy nową ambasadorką? Ma być lubiana przez Amerykanów

Ukraiński parlamentarzysta Jarosław Żelezniak stwierdził we wpisie na Telegramie, że nowym ambasadorem Ukrainy w USA zostanie najprawdopodobniej ustępująca premier Julia Swyrydenko. Zapowiadając złożenie przez nią rezygnacji, Zełenski sugerował, że obejmie "ważny kierunek współpracy z kluczowym partnerem".

Jak zauważa Politico, Swyrydenko jest dobrze postrzegana przez amerykańską administrację. To ważny element w kontekście współpracy militarnej Ukrainy i USA, która stanowi dla Kijowa część siły negocjacyjnej w wojnie z Rosją.

Rada Najwyższa Ukrainy może odwołać premier już podczas wtorkowego głosowania - podał serwis Espreso. Rekonstrukcja rządu ma być jednak znacznie szersza. Według medialnych doniesień planowane są dymisje także w resortach sprawiedliwości, cyfryzacji, edukacji, infrastruktury i spraw weteranów.

Portal Kyiv Independent poinformował w poniedziałek, że stanowisko ma stracić również minister obrony Mychajło Fedorow - pełniący urząd od stycznia bieżącego roku.

Źródła: Politico, Interfax-Ukraina, Espreso, Kyiv Independent





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