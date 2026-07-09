W nowym wydaniu ujednoliconego podręcznika do historii Rosji dla klasy siódmej zmieniono opis stosunków kraju z Rzeczpospolitą Obojga Narodów w XVI wieku - informuje rosyjska telewizja RBK.

Rosja zmienia podręczniki do historii. Chodzi o Polskę i Litwę

Zmiany wprowadzono w rozdziałach poświęconych aneksji Wołgi i wybuchowi wojen inflanckich w 1558 roku. Podrozdział "Rosja i Krym" wyjaśnia, dlaczego Litwa i Polska nie są wymienione jako sojusznicy Cesarstwa Rosyjskiego.

Podczas gdy wcześniej podręcznik informował, że "Litwa bardziej obawiała się wzrostu potęgi Rosji niż najazdów Chanatu Krymskiego", teraz twierdzi, że władcy Litwy i Polski "bardziej nienawidzili Rosjan" niż krymskich Tatarów.

Podręcznik został zredagowany przez Władimira Miedinskiego, doradcę prezydenta Rosji, byłego ministra kultury i autora słynnej koncepcji "dodatkowego chromosomu u narodu rosyjskiego" ze względu na "swoją wyższość"

Zmiany nastąpiły w trakcie nasilonej kampanii dezinformacyjnej przeciwko państwom bałtyckim. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło, że Łotwa, Litwa i Estonia przygotowują "masową deportację mieszkańców rosyjskojęzycznych" i zagroziło odwołaniem się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości za "systematyczne naruszanie praw etnicznych Rosjan".

Ministerstwo twierdziło, że władze państw bałtyckich ograniczają używanie języka rosyjskiego, prowadzą "politykę represji i zastraszania" oraz angażują się w "przepisywanie historii".

Rosja grozi państwom bałtyckim. Litwa, Łotwa i Estonia na celowniku

Po wybuchu wojny w Ukrainie, Litwa, Łotwa i Estonia ograniczyły wjazd Rosjanom i rozpoczęły burzenie sowieckich pomników. W odpowiedzi rosyjskie MSZ oskarżyło władze tych krajów o "rusofobię", a rzeczniczka Marija Zacharowa oskarżyła USA i UE o wspieranie "antyrosyjskiej kampanii państw bałtyckich".

Rosja systematycznie rozszerza swoje uzasadnienie dla ewentualnych operacji militarnych przeciwko państwom bałtyckim. Według łotewskiego wywiadu Moskwa buduje bazę prawną i propagandową, aby uzasadnić przyszłe agresywne działania.

Pod koniec majaWładimir Putin podpisał ustawę upoważniającą go do użycia sił zbrojnych w celu ochrony obywateli rosyjskich za granicą. Podobny dokument został przyjęty przed inwazją na Ukrainę.

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Zachodnie agencje wywiadowcze ostrzegały wcześniej, że Putin może zaatakować NATO do końca 2030 roku. Wskazywały również na ryzyko rosyjskich prowokacji w państwach bałtyckich, podobnych do scenariusza krymskiego.

Szef Agencji Wywiadu pułkownik Paweł Szot nie wykluczył w rozmowie z "Rzeczpospolitą" możliwości pojawienia się "zielonych ludzików" Putina w państwach bałtyckich.

Władze Polski oświadczyły, że Rosja już prowadzi wojnę hybrydową przeciwko wschodniej flance NATO: wystrzeliwuje drony, przeprowadza cyberataki, organizuje ataki na infrastrukturę krytyczną i wykorzystuje migrantów.





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