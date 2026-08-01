Zmiana w europejskim kraju. Rosjanie zaczęli wyprzedawać posiadłości

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Rosjanie masowo wyprzedają nieruchomości w Czarnogórze - zauważają dziennikarze The Moscow Times. Kraj ten przez lata był bardzo popularnym kierunkiem wśród obywateli Rosji. Teraz jednak rząd w Podgoricy zdecydował o zmianie kluczowych przepisów - już za kilka miesięcy Rosjanie nie będą mogli swobodnie wjechać do tego państwa.

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Nadmorska panorama w Czarnogórze.
Czarnogóra. Rosjanie wyprzedają posiadłości. To efekt zmiany przepisów123RF/PICSEL

W skrócie

  • Liczba ofert sprzedaży prywatnych nieruchomości należących do Rosjan wzrosła pod koniec lipca o 10-15 proc. w stosunku do poprzedniego roku.
  • Wprowadzenie obowiązku wizowego dla obywateli Rosji przez Czarnogórę i trudności z uzyskaniem pozwolenia na pobyt wpłynęły na wzrost sprzedaży nieruchomości przez Rosjan.
  • Od stycznia do lipca zainteresowanie Rosjan Czarnogórą spadło o 16 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i o 77 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.
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Jak donoszą dziennikarze portalu The Moscow Times, powołując się na gazetę "Kommiersant" i dane serwisu Prian, pod koniec lipca liczba ofert sprzedaży prywatnych nieruchomości należących do obywateli Rosji wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 10-15 proc. 

Podobny trend widzą także przedstawiciele firm działających na rynku nieruchomości. O wyraźnym wzroście liczby ofert mówią chociażby Swietłana Thomson, dyrektorka do spraw międzynarodowych w przedsiębiorstwie Kalinka oraz Irina Moszewa z Intermark Global.

Czarnogóra. Rosjanie masowo wyprzedają nieruchomości

Sama Thomson nie ma wątpliwości, co do przyczyn tego typu zmiany na czarnogórskim rynku. Jak zauważa, kraj ten ogłosił niedawno oficjalnie wprowadzenie wiz dla obywateli Rosji. Do tej pory Rosjanie mogli bez dodatkowych zezwoleń przebywać w Czarnogórze w okresie do miesiąca.

Nowe przepisy, które wejdą w życie już 1 listopada, to pokłosie dostosowywania się władz w Podgoricy do wymogów stawianych przez Unię Europejską

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Według serwisu Tranio w 2025 roku do tej pory około czterech i pół tysiąca Rosjan posiadało nieruchomości w Czarnogórze, co czyniło ich drugą co do wielkości grupą zagranicznych właścicieli nieruchomości w tym kraju, zaraz po Serbach.

Obywatele Rosji opuszczają Czarnogórę. Pokłosie nowych przepisów

Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie bałkańskie państwo stało się rajem dla uciekających z Rosji. Jeszcze niedawno w liczącej 623 tys. mieszkańców Czarnogórze przebywało około 21 tys. Rosjan. Na wiosnę, po pierwszych doniesieniach o wprowadzeniu obowiązku wizowego 14 tys. z nich miało opuścić kraj.

Moszewa zauważa w rozmowie z dziennikarzami, że nabycie nieruchomości o wartości ponad 150 tys. euro pozwala w Czarnogórze na otrzymanie rocznego pozwolenia na pobyt. Taka możliwość zostanie jednak znacznie utrudniona po wprowadzeniu obowiązku wizowego.

Jak zauważa Thomson, na decyzje o sprzedaży domów i mieszkań przez Rosjan, poza zmianą przepisów w sprawie wiz, wpływają także:

  • sytuacja na rynku nieruchomości,
  • rosnące koszty czy problemy z płatnościami międzynarodowymi wynikające z zachodnich sankcji.

Zasady przyznawania zezwoleń na pobyt pozostają jednak jednym z kluczowych czynników.

Według Tranio zainteresowanie Rosjan Czarnogórą spadło o 16 proc. od stycznia do lipca w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 77 proc. w porównaniu z 2022 rokiem. Szybka sprzedaż nieruchomości będzie jednak znacznie utrudniona, co, zdaniem analityków, może skłonić niektórych właścicieli do zbycia własności po cenie zdecydowanie niższej niż wartość rynkowa.

Źródło: The Moscow Times

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