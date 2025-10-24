Zmiana po wielu latach. Kraj UE przywraca obowiązkową służbę wojskową
Chorwacki parlament przegłosował przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej - przekazały w piątek lokalne media. Obowiązek obejmie mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia. Szkolenie wojskowe potrwa dwa miesiące, a pierwsze nabory rozpoczną się pod koniec 2025 roku. Obowiązkowa służba wojskowa została w Chorwacji zawieszona w 2008 roku.
W skrócie
- Parlament Chorwacji przywrócił obowiązkową służbę wojskową dla mężczyzn po ukończeniu 18. roku życia.
- Szkolenie wojskowe potrwa dwa miesiące, a pierwsze nabory rozpoczną się pod koniec 2025 roku.
- Osoby odmawiające służby z przyczyn światopoglądowych mogą wybrać alternatywny cywilny wariant szkolenia.
Za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej zagłosowało 84 posłów jednoizbowego Saboru. 31 deputowanych wstrzymało się od głosu, a 11 było przeciw.
Chorwacja. Wraca obowiązkowa służba wojskowa
Nowe zasady przewidują wpisywanie do rejestru wojskowego wszystkich mężczyzn, którzy ukończą 18. rok życia, a następnie kierowanie ich na szkolenie w roku kalendarzowym, w którym kończą 19 lat.
Przed rozpoczęciem służby poborowi przejdą badania lekarskie w celu ustalenia, czy się do niej nadają. Wyjątkowo na szkolenie mogą zostać skierowani mężczyźni w okresie późniejszym, ale przed 30. rokiem życia, gdy zostanie ono odłożone z powodu studiów lub udziału w sportowych mistrzostwach na szczeblu globalnym lub Europy.
Podstawowe szkolenie wojskowe (TVO) potrwa dwa miesiące, a pierwsze nabory rozpoczną się pod koniec tego roku. Przyjazd pierwszych poborowych do koszar spodziewany jest na początku przyszłego roku. Planowane jest powoływanie ok. 4 tys. rekrutów rocznie - przekazała telewizja HRT.
Obowiązkowa służba wojskowa. "Ważna część sił rezerwowych"
Osoby, które nie chcą uczestniczyć w służbie wojskowej ze względu na przekonania religijne lub moralne, będą mogły korzystać z prawa do odmowy i zamiast tego ukończą trzymiesięczne podstawowe szkolenie w obronie cywilnej lub w jednostkach terenowych przez okres czterech miesięcy. Nieprzestrzeganie nakazu będzie się wiązać z karą grzywny w wysokości do 1320 euro.
Opłata za szkolenie wojskowe wyniesie 1100 euro miesięcznie. Opłata za służbę cywilną będzie niższa, a jej wysokość będzie regulowana przepisami - podał dziennik "Jutarnji list".
Kobiety nie podlegają obowiązkowi poboru, ale mogą dobrowolnie uczestniczyć w podstawowym przeszkoleniu wojskowym, które jest jednym z warunków przyjęcia do czynnej służby wojskowej, oraz służyć w siłach rezerwowych.
"Celem programu jest szkolenie młodych ludzi w zakresie podstawowych umiejętności wojskowych, aby zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne w sytuacjach kryzysowych. Wyszkoleni poborowi staną się ważną częścią sił rezerwowych Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji i wzmocnią gotowość obronną kraju" - poinformowało ministerstwo obrony.