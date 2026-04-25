W skrócie W sondażu WCIOM poparcie dla polityki Władimira Putina w Rosji spadło do 65,6 proc., co oznacza obniżkę o 8,4 pp. od lutego.

Negatywnie działania prezydenta Kremla ocenia 23,3 proc. ankietowanych, a deklarowane zaufanie do Putina wyniosło 71 proc. (spadek o 7 pp. od lutego).

Partia Jedna Rosja odnotowała poparcie na poziomie 27,7 proc., natomiast partia Nowi Ludzie założona przez Aleksieja Nawalnego uzyskała 13,4 proc. poparcia (wzrost o 4,7 proc. od lutego).

WCIOM, najstarszy działający w Rosji komercyjny instytut badania opinii publicznej, opublikował nową odsłonę ratingu zaufania wobec prezydenta, czołowych polityków oraz poparcia dla partii politycznych. Wynika z niego, że po raz szósty z rzędu poparcie dla Putina w Rosji spadło, a w stosunku do lutego wyraziło je o 8,4 pp. mniej ankietowanych.

W badaniu przeprowadzonym w okresie od 13 do 19 kwietnia 65,6 proc. ankietowanych udzieliło poparcia dla polityki prowadzonej przez Władimira Putina. W ostatnim tygodniu marca było to 70,1 proc., a w lutym - 74 proc.

Sondaż z Rosji. Topnieje poparcie dla Putina i rządzącej partii

Proporcjonalnie rośnie odsetek badanych, którzy negatywnie oceniają decyzja prezydenta Federacji Rosyjskiej. W najnowszej odsłonie badania stanowi on 23,3 proc., przy pod koniec marca wynosił on 19 proc., a przed dwoma miesiącami - 15,5 proc.

Wyższe niż poparcie dla polityki Kremla jest zaufanie do Władimira Putina, choć i ono spada z miesiąca na miesiąc. W najnowszej odsłonie zaufanie wobec prezydenta zadeklarowało 71 proc., o 7 pp. mniej niż w pierwszej połowie lutego.

W pytaniu o zaufanie także widać negatywną dla Putina tendencję. 24,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie ufa prezydentowi, mimo że pod koniec lutego odsetek ten wynosił 20,7 proc., a w lutym 17,1 proc.

Rośnie poparcie dla partii Nowi Ludzie założonej przez Aleksieja Nawalnego

Topnieje również poparcie dla rządzącej, prezydenckiej partii politycznej. Jedna Rosja w sondażu WCIOM może liczyć na poparcie 27,7 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 55 pp. w stosunku do lutego.

Założona przez Aleksieja Nawalnego partia Nowi Ludzie uzyskała 13,4 proc. poparcia (wzrost od lutego o 4,7 proc.), dalej uplasowała się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (10.9 proc.) oraz Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (10,1 proc.).

Badanie przeprowadzono telefonicznie na grupie 1600 dorosłych Rosjan w okresie od 13 do 19 kwietnia 2026 r.

