W skrócie Rosyjski minister zarzucił USA dążenie do globalnej dominacji gospodarczej oraz stosowanie środków przymusu na arenie międzynarodowej.

Siergiej Ławrow ocenił, że współpraca z USA w przyszłości nie jawi się obiecująco.

Wołodymyr Zełenski ujawnił informacje, według których Rosja próbuje zawierać gospodarcze porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi z pominięciem Ukrainy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone nie są obecnie gotowe do realizacji propozycji dotyczących Ukrainy, które same przedstawiły Rosji podczas szczytu na Alasce - ocenił enigmatycznie szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

Według Moskwy problemem pozostaje przede wszystkim kwestia ukraińska, mimo że - jak twierdzi Kreml - "Rosja była przygotowana do rozmów".

- W Anchorage zaakceptowaliśmy propozycję Stanów Zjednoczonych - poza kwestią ukraińską - do której byliśmy przygotowani, ale oni nie są - nie widzimy obiecującej przyszłości pod względem gospodarczym - powiedział Ławrow w wywiadzie dla międzynarodowej sieci telewizyjnej BRICS.

Zmiana narracji Kremla. Chodzi o współpracę gospodarczą z USA

Rosyjski minister zarzucił jednocześnie USA dążenie do globalnej dominacji gospodarczej. Jak podkreślał, Waszyngton ma próbować kontrolować kluczowe szlaki dostaw energii na świecie, w tym w Europie. W tym kontekście wymienił gazociągi Nord Stream, ukraiński system przesyłu gazu oraz TurkStream.

- Celem Stanów Zjednoczonych jest globalna dominacja gospodarcza, realizowana za pomocą szerokiego wachlarza środków przymusu, sprzecznych z zasadami uczciwej konkurencji - od ceł i sankcji, po bezpośrednie zakazy, a nawet ograniczenia w komunikacji dla niektórych partnerów. Musimy to wszystko brać pod uwagę - dodał Siergiej Ławrow.

Słowa szefa rosyjskiego MSZ to wyraźna zmiana w stanowisku Kremla wobec USA. Do tej pory Rosja dość powściągliwe wypowiadała się na temat poczynań gospodarczych Donalda Trumpa.

Nawet po niedawnej akcji Stanów Zjednoczonych na północnym Atlantyku, kiedy to amerykańskie siły specjalne, przy wsparciu brytyjskiego rozpoznania powietrznego, przejęły tankowiec Marinera, wcześniej znany jako Bella-1.

Operacja odbyła się w pobliżu rosyjskich okrętów wojennych, w tym jednostki podwodnej, co dodatkowo podniosło poziom napięcia.

"The Guardian" zauważył, że nawet w tym przypadku reakcja Moskwy na działanie USA "była stosunkowo stonowana".

Zełenski: Rosja chce porozumień z USA ponad głowami Ukrainy

Wypowiedzi rosyjskiego ministra zbiegają się w czasie z ujawnionymi przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego informacji wywiadowczych, według których Rosja próbuje doprowadzić do zawarcia dwustronnych porozumień gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, z pominięciem Kijowa.

Chodzi o dokument określany jako tzw. "pakiet Dmitrijewa", którego wartość - według ukraińskich służb - może sięgać nawet 12 bilionów dolarów. O jego istnieniu Zełenski mówił podczas zamkniętego briefingu z dziennikarzami po drugiej rundzie negocjacji w Abu Zabi.

Jak relacjonował ukraiński przywóda, materiały wywiadowcze dotyczą propozycji prezentowanych w USA przez rosyjskiego negocjatora Kiriłła Dmitriewa. Dokument miałby obejmować szeroką współpracę gospodarczą między Waszyngtonem a Moskwą.

Prezydent Ukrainy stanowczo sprzeciwił się jakimkolwiek ustaleniom dotyczącym przyszłości jego kraju, które byłyby podejmowane bez udziału strony ukraińskiej. - Ukraina nie uzna takich porozumień - podkreślił, wskazując, że byłyby one próbą obejścia Kijowa w kluczowych decyzjach dotyczących wojny i bezpieczeństwa regionu.

Źródła: Reuters, TASS

Gmina Bolesław. Dom pana Piotra jest zalewany przez kopalnianą wodę od kilku miesięcy. Na razie nie może liczyć na żadną pomoc Łukasz Piątek INTERIA.PL