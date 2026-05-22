W skrócie Tulsi Gabbard poinformowała o odejściu ze stanowiska szefowej wywiadu USA w związku z poważną chorobą męża.

Donald Trump oficjalnie potwierdził rezygnację Gabbard i wskazał jej zastępcę Aarona Lukasa jako nowego szefa wywiadu.

Agencja Reutera podała, że według własnego źródła Gabbard została zmuszona do rezygnacji przez Biały Dom, a artykuł wspominał także różnice zdań między nią a prezydentem Trumpem.

"Jestem głęboko wdzięczna za zaufanie, jakim obdarzył mnie prezydent Donald Trump i za możliwość przewodzenia wywiadowi przez ostatnie półtora roku. Niestety muszę złożyć rezygnację z dniem 30 czerwca 2026 roku" - czytamy w oświadczeniu Tulsi Gabbard.

Oficjalną przyczyną rezygnacji szefowej wywiadu jest "niezwykle rzadka" postać raka kości, którą zdiagnozowano u jej męża. "W nadchodzących tygodniach i miesiącach czekają go ogromne wyzwania. W tym momencie muszę zrezygnować ze służby publicznej, aby być przy nim i w pełni go wspierać w tej walce" - dodała.

USA. Tulsi Gabbard rezygnuje ze stanowiska szefowej wywiadu

Swój wpis uzupełniła o dokument ze swoją oficjalną rezygnacją, przekazany Donaldowi Trumpowi. Stwierdza w nim m.in., że "poczyniła znaczące postępy na stanowisku", choć "wiele pozostaje jeszcze do zrobienia". Zapewniła także, że jest gotowa do "płynnego" przekazania władzy.

Informacja o rezygnacji Gabbard została także potwierdzona przez prezydenta Trumpa. Polityk przekazał, że obowiązki szefa amerykańskiego wywiadu przejmie jej zastępca, Aaron Lukas.

"Tulsi wykonała niesamowitą pracę i będzie nam jej brakowało" - napisał w poście opublikowanym na Truth Social. Jak donosi Fox News Diginal, szefowa wywiadu przekazała informację o swojej rezygnacji prezydentowi podczas piątkowego spotkania w Gabinecie Owalnym.

Zmiana w amerykańskim wywiadzie. Tulsi Gabbard rezygnuje

Z kolei agencja Reutera poinformowała, powołując się na własne źródło zaznajomione ze sprawą, że Gabbard została zmuszona do rezygnacji przez Biały Dom.

W przeszłości wielokrotnie pojawiały się informacje o różnicach zdań między dyrektor wywiadu USA a Donaldem Trumpem. W marcu prezydent stwierdził m.in., że ma ona "łagodniejsze" niż on podejście do kwestii Iranu.

W tym samym miesiącu Gabbard zeznała przed senacką komisją, że "reżim w Iranie "wydaje się być nienaruszony". W jej raporcie pojawiła się także informacja, że irański program wzbogacania uranu został unieszkodliwiony przed rokiem. Wskazania te przeczył ówczesnej narracji amerykańskiego prezydenta.





