Zmiana granic okręgów wyborczych w Teksasie. Demokraci "uciekają"

Republikanie planowali zmianę granic okręgów wyborczych w Teksasie. Aby do tego nie dopuścić, kilkudziesięciu członków Partii Demokratycznej - członków stanowej Izby Reprezentantów - udało się do Chicago. Jak donosi agencja AP, w ten sposób demokraci pozbawią niższą izbę teksańskiej legislatury wymaganego kworum i nie dojdzie do głosowania.