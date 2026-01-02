W skrócie Nowy burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani twardo deklaruje swoje lewicowe i socjalistyczne poglądy, odrzucając centrowe kompromisy.

Jego program obejmuje opodatkowanie najbogatszych, podniesienie podatku korporacyjnego i inwestycje w opiekę nad dziećmi oraz komunikację miejską.

Mamdani skupia się na potrzebach klasy pracującej i zapowiada bezpośredni kontakt z mieszkańcami, zapowiadając nową erę w polityce miasta.

Jak zauważyli dziennikarze stacji CNN, czwartkowe przemówienie rozwiało nadzieje na przesunięcie się Mamdaniego w stronę politycznego centrum. "Jeśli istniała jakakolwiek nadzieja, zniknęła ona w gorzkiej styczniowej atmosferze, która zapoczątkowała jego kadencję" - stwierdzili.

Świeżo zaprzysiężony burmistrz Nowego Jorku powtórzył, że został wybrany jako demokratyczny socjalista i w ten sam sposób zamierza sprawować urząd, ostro krytykując przy tym polityczny establishment za brak wyobraźni oraz politykę samozadowolenia, która jego zdaniem zawiodła Nowojorczyków. Zadeklarował trwanie przy swoich zasadach bez obawy przed etykietą radykała.

USA. Burmistrz Nowego Jorku rezygnuje z ustępstw politycznych

Choć przed objęciem urzędu Mamdani wykazywał gotowość do pewnych ustępstw - m.in. dystansując się od postulatów ograniczenia finansowania policji - w czwartek stanowczo odrzucił sugestie dotyczące łagodzenia programu.

- Pisząc to przemówienie, usłyszałem, że to okazja do zresetowania oczekiwań, że powinienem wykorzystać tę okazję, aby zachęcić mieszkańców Nowego Jorku do żądania niewiele i oczekiwania jeszcze mniej. Nie zrobię nic takiego. Jedynym oczekiwaniem, jakie chcę zresetować, są niskie oczekiwania - oznajmił burmistrz.

Kluczowe punkty jego programu obejmują opodatkowanie najbogatszych mieszkańców oraz podniesienie stawek podatku korporacyjnego. Pozyskane w ten sposób środki, wymagające zgody władz stanowych, mają sfinansować powszechną opiekę nad dziećmi, bezpłatną komunikację autobusową oraz zamrożenie czynszów dla lokatorów objętych programem stabilizacji.

- Jeśli jesteś Nowojorczykiem, jestem twoim burmistrzem. Niezależnie od tego, czy się zgadzamy, będę cię chronił, będę się z tobą cieszył, będę z tobą przeżywał żałobę i nigdy, ani na sekundę, nie będę się przed tobą ukrywał - oświadczył Mamdani.

Nowy Jork. Mamdani zwrócił uwagę mediów. Skupił się na robotnikach

W swoim wystąpieniu burmistrz wielokrotnie odwoływał się do klasy robotniczej: taksówkarzy, kelnerów oraz pracowników technicznych, podkreślając godność osób często pozostających w cieniu.

- To, co jest radykalne, to system, który daje tak wiele nielicznym i odmawia tak wielu ludziom podstawowych potrzeb życiowych - stwierdził, cytując lewicowego senatora Berniego Sandersa. To właśnie Sanders odebrał od niego przysięgę, chwaląc Nowy Jork za dawanie nadziei całemu narodowi.

Zaledwie kilka godzin po ceremonii Mamdani udał się do Brooklynu, gdzie podpisał pierwsze rozporządzenia wykonawcze dotyczące polityki mieszkaniowej.

Jak podaje CNN, Zohran Mamdani, 34-letni imigrant z Ugandy, zapisał się w historii jako pierwszy muzułmański burmistrz miasta oraz najmłodszy burmistrz od ponad wieku. - Moi drodzy Nowojorczycy, dziś zaczyna się nowa era - mówił burmistrz.

