Zmarła najstarsza na świecie ocalała z Holokaustu. Miała 113 lat

W Nowym Jorku zmarła Rose Girone, uznawana za najstarszą na świecie ocalałą z Holokaustu - podała we wtorek agencja JTA. W styczniu skończyła 113 lat. Urodziła się na terytorium obecnej Ukrainy, a później wyemigrowała do Chin, gdzie w czasie drugiej wojny światowej trafiła do getta.