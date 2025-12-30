Zmarła autorka słynnej renowacji fresku. Jej dzieło podbiło internet
Zmarła Cecilia Giménez, Hiszpanka, która trafiła na pierwsze strony gazet na całym świecie po nieudanym odnowieniu cennego fresku przedstawiającego Jezusa Chrystusa. Kobieta miała 94 lat. O jej śmierci poinformował burmistrz miejscowości Borja w północnej Hiszpanii.
W skrócie
Cecilia Giménez, starsza mieszkanka miejscowości Borja w północnej Hiszpanii, zasłynęła swoją nieudaną renowacją cennego fresku przedstawiającego Jezusa Chrystusa 13 lat temu.
Malunek, nazwany przez internautów "małpim Chrystusem" szybko stał się viralem i znalazł się na pierwszych stronach światowych gazet. Znajdował się w lokalnym kościele, do którego uczęszczała zmarła.
Śmierć kobiety potwierdził w mediach społecznościowych burmistrz miejscowości, w której mieszkała, Eduardo Arilla.
Hiszpania. Zmarła autorka słynnej renowacji fresku Chrystusa
"Chcemy Ci podziękować za Twoją hojność i za Twoją wieloletnią pracę w sanktuarium, które tak bardzo ukochałaś" - napisał.
Słynny obraz wpłynął na popularność Borji wśród turystów. Spokojne miasteczko, które przed renowacją odwiedzało rocznie około pięciu tysięcy turystów, teraz staje się celem ok. 15-20 tysięcy osób.
W roku 2013, bezpośrednio po odnowieniu fresku, Borję odwiedziło rekordowe 40 tysięcy turystów. W sierpniu 2012 roku burmistrz miasteczka podziękował Giménez za "słynną renowację", podkreślając, że mieszkanka kierowała się najlepszymi intencjami.
