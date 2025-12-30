W skrócie Cecilia Giménez, Hiszpanka znana z nieudanej renowacji fresku Jezusa, zmarła w wieku 94 lat.

Jej renowacja przyciągnęła do Borji falę turystów i zyskała światową sławę.

Burmistrz Borji publicznie podziękował Giménez za jej wkład i zaangażowanie w lokalną społeczność.

Cecilia Giménez, starsza mieszkanka miejscowości Borja w północnej Hiszpanii, zasłynęła swoją nieudaną renowacją cennego fresku przedstawiającego Jezusa Chrystusa 13 lat temu.

Malunek, nazwany przez internautów "małpim Chrystusem" szybko stał się viralem i znalazł się na pierwszych stronach światowych gazet. Znajdował się w lokalnym kościele, do którego uczęszczała zmarła.

Śmierć kobiety potwierdził w mediach społecznościowych burmistrz miejscowości, w której mieszkała, Eduardo Arilla.

Hiszpania. Zmarła autorka słynnej renowacji fresku Chrystusa

"Chcemy Ci podziękować za Twoją hojność i za Twoją wieloletnią pracę w sanktuarium, które tak bardzo ukochałaś" - napisał.

Słynny obraz wpłynął na popularność Borji wśród turystów. Spokojne miasteczko, które przed renowacją odwiedzało rocznie około pięciu tysięcy turystów, teraz staje się celem ok. 15-20 tysięcy osób.

W roku 2013, bezpośrednio po odnowieniu fresku, Borję odwiedziło rekordowe 40 tysięcy turystów. W sierpniu 2012 roku burmistrz miasteczka podziękował Giménez za "słynną renowację", podkreślając, że mieszkanka kierowała się najlepszymi intencjami.

