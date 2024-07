Hiszpania. 74-latek ukąszony przez kleszcza

CCHF w Europie Zachodniej. Rzadka choroba bez szczepionki

Według informacji WHO, choroba jest endemiczna w niektórych krajach azjatyckich, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i na Bałkanach. Pierwszy przypadek CCHF w Europie Zachodniej wykryto w 2016 r. w Hiszpanii. Od tego czasu co roku w kraju obserwuje się od jednego do trzech zachorowań. Dochodzi do nich najczęściej w w okresie wakacyjnym.