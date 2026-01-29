W skrócie Europosłanka Cynthia Ni Mhurchu złożyła skargę na europosłów PiS Jacka Ozdobę i Bogdana Rzońcę, zarzucając Ozdobie niewłaściwe zachowanie podczas grudniowej sesji komisji petycji oraz brak reakcji przewodniczącego Rzońcy.

Podczas posiedzenia doszło do wymiany zdań, a Ni Mhurchu zgłosiła, że Ozdoba przerywał jej wypowiedzi i wydawał dźwięki nawiązujące do chrumkania; posłanka czuła się przez niego głęboko obrażona.

Jacek Ozdoba twierdzi, że zarzuty są nieprawdziwe, sam złożył skargę na europosłankę wcześniej, a Bogdan Rzońca uznał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i poprosił służby prawne PE o sprawdzenie swojego postępowania.

Według europosłanki Jacek Ozdoba zachowywał się wobec niej niegrzecznie, przerywał i rzucał głośne komentarze w trakcie jej wypowiedzi, a także wydawał w reakcji na jej słowa "odgłosy przypominające chrumkanie świni".

Z kolei europoseł Bogdan Rzońca, jako przewodniczący komisji petycji, miał nie reagować na to zachowanie mimo wielokrotnych próśb posłanki o wyproszenie posła Ozdoby z sali.

Irlandzka europosłanka złożyła skargę na Jacka Ozdobę i Bogdana Rzońcę

Chodzi o grudniowe posiedzenie Komisji Petycji (PETI) Parlamentu Europejskiego. Wtedy to na agendę wpłynął zaakceptowany wcześniej przez koordynatorów grup politycznych PE wniosek o zajęcie się przez komisję sprawą udzielenia przez Węgry azylu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Wniosek ten został jednak odrzucony głosami konserwatystów.

Podczas głosowania w PETI na sali obecnych było jedynie dziewięcioro europarlamentarzystów - cała komisja liczy 35 członków - z czego kilku, w tym politycy PiS Arkadiusz Mularczyk i Jacek Ozdoba, nie byli jej pełnoprawnymi członkami, ale przyszli na zastępstwo za innych eurodeputowanych. Jest to zgodne z Regulaminem PE, choć sprzeczne z jego zasadami.

Ni Mhurchu także wzięła udział w posiedzeniu w zastępstwie swojego kolegi z grupy Odrodzić Europę, europosła Polski2050 Michała Koboski. Na nagraniu z sesji widać, jak europosłanka głośno skarży się na zachowanie polityka PiS. - On właśnie zachrumkał jak świnia, proszę, żeby został wyproszony z sali - mówiła. Polityk dodała też, że "poczuła się głęboko obrażona przez posła Ozdobę jako kobieta i jako polityk".

Irlandka już w trakcie posiedzenia zapowiedziała, że poinformuje sekretariat PE o obraźliwym zachowaniu polityka PiS, a także o tym, że przewodniczący komisji petycji Bogdan Rzońca na nie nie reagował. W czwartek wysłała pisemną skargę do przewodniczącej PE Roberty Metsoli w tej sprawie.

O nieodpowiednim zachowaniu polityków PiS poinformował koordynatorów grup politycznych jeszcze we wtorek, czyli na dzień przed złożeniem przez Ni Mhurchu oficjalnej skargi, także europoseł Kobosko - dowiedziała się PAP w źródłach PE.

Ozdoba odpowiada na skargę europosłanki. "Wszystko jest zarejestrowane na kamerach"

Europoseł Jacek Ozdoba powiedział, że złożył skargę na Irlandkę do przewodniczącej PE jako pierwszy, i to już dzień po posiedzeniu PETI, czyli 3 grudnia.

- Pani europoseł po przegranym głosowaniu zareagowała bardzo agresywnie i próbowała odwrócić uwagę, przekazując nieprawdziwe informacje na temat mojej osoby - powiedział. Polityk dodał, że europosłanka używała wobec niego niedopuszczalnych podczas debat słów i np. mówiła, że czuje się urażona, co nie było prawdziwą informacją.

- Wszystko jest zarejestrowane na kamerach - powiedział, dodając, że gdyby zarzuty były prawdziwe, to skarga na niego złożona zostałaby od razu, a nie ponad miesiąc później.

Europoseł Rzońca powiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia w odniesieniu do grudniowego posiedzenia PETI. - Każdy ma prawo bronić siebie. Pani poseł z Irlandii ma prawo złożyć skargę, jeśli uważa, że ma ku temu podstawy. Pan Ozdoba mógł zabrać głos, bo uczestniczył w posiedzeniu komisji - powiedział polityk.

Rzońca zauważył, że dyskusje na komisji PETI są nieraz bardzo ożywione i emocjonalne. Powiedział też, że zarówno irlandzka europosłanka, jak i europoseł Ozdoba siedzieli kilka rzędów dalej od pulpitu przewodniczącego, a do tego mówili jedno po polsku, a drugie po angielsku, więc nawet nie wie, o czym rozmawiali.

Europoseł przyznał też, że sam wystąpił do służb prawnych PE, żeby sprawdziły jego postępowanie na wspomnianym posiedzeniu.

