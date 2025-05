Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Na wybór nowego biskupa Rzymu zareagowali politycy z kraju i zagranicy, gratulując rozpoczęcia pontyfikatu. Głos zabrał między innymi prezydent Andrzej Duda.

"To moment głęboko poruszający dla wspólnoty Kościoła katolickiego i dla całego świata. W Polsce przeżywamy go z wielkim wzruszeniem i nadzieją - jako naród, który - jak przypominał Święty Jan Paweł II - poprzez 1000-letni ciąg swoich dziejów związał się z Kościołem Chrystusowym i ze Stolicą Rzymską szczególnym węzłem duchowej jedności" - napisał.

Prezydent Polski zwrócił się również bezpośrednio do nowego papieża.

"Proszę przyjąć zapewnienie o gotowości Rzeczypospolitej do dalszego zacieśniania tych wyjątkowych więzi - w imię wspólnych wartości, odpowiedzialności za dobro wspólne i umacniania pokoju na świecie. Niech Bóg prowadzi Waszą Świątobliwość na drodze tej wielkiej misji" - dodał Andrzej Duda.

Watykan. Donald Tusk powitał nowego papieża. "Nadzieja, której potrzebuje świat"

Polski premier również skomentował wybór nowego papieża. Na platformie X napisał:

"Evil will not prevail. Zło nie zwycięży. Ił male non prevarrà" - odnosząc się kolejno w języku angielskim, polskim i włoskim do słów z pierwszego przemówienia Leona XIV, które nowy papież wygłosił do wiernych na placu św. Piotra.

Dodał też "The optimism and hope that the world needs" - co oznacza "optymizm i nadzieja, których potrzebuje świat".

Mateusz Morawiecki: Zaczynamy nową epokę

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki na swoich mediach społecznościowych napisał jedynie "Habemus Papam! Zaczynamy nową epokę. Leon XIV" i dodał nagranie, w którym mówił, że " w tej chwili cała wspólnota kościoła katolickiego łącząc się w modlitwie, prosząc Ducha Świętego o światło, o siłę i o mądrość dla nowego Ojca Świętego".

- To nie tylko historyczny moment, ale też duchowe wezwanie do jedności do pokoju i od odnowy. Niech jego pontyfikat będzie czasem nadziei, czasem dialogu i odwagi w głoszeniu prawdy - mówił Mateusz Morawiecki.

Leona XIV. Rafał Trzaskowski: Ważny dzień dla katolików

Startujący na urząd prezydenta RP, Rafał Trzaskowski także skomentował wybór nowego papieża.

"Wybór Leona XIV to ważny dzień dla katolików i całego świata" - czytamy na platformie X.

Prezydent Warszawy odniósł się do wybory imienia nowego Ojca Świętego.

"Nawiązanie do wielkiego papieża Leona XIII zwiastuje czerpanie z dorobku kościoła otwartego, stawiającego w centrum człowieka i jego dobro, afirmację pracy i szukania społecznej zgody" - napisał Trzaskowski.

"To dobry znak dla miasta i świata. Nadzieja" - zakończył.

Nowy papież wybrany. Donald Trump o "wielkim zaszczycie"

Wybór nowego papieża - kardynała ze Stanów Zjednoczonych - nie omieszkał skomentować także prezydent USA.

- To wielki zaszczyt dla naszego kraju. Jest on pierwszym amerykańskim papieżem - przekazał Donald Trump.

Przyznał też, iż wybór Leona XIV jest "ekscytującym" wydarzeniem dla jego kraju, jak również "wielkim zaszczytem" odczuwanym przez Stany Zjednoczone.

J. D. Vance napisał z kolei na X: "Gratulacje dla Leona XIV, pierwszego amerykańskiego papieża, z okazji jego wyboru! Jestem pewien, że miliony amerykańskich katolików i innych chrześcijan będą się modlić o jego owocną pracę w przewodzeniu Kościołowi. Niech Bóg go błogosławi!".

Wołodymyr Zełenski: mamy nadzieję na dalsze moralne i duchowe wsparcie

Rozpoczęcia pontyfikatu pogratulował papieżowi także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wyrażając nadzieję na wsparcie ze strony Watykanu dla wysiłków na rzecz przywrócenia sprawiedliwości i osiągnięcia pokoju w wojnie Ukrainy z Rosją.

"Ukraina bardzo docenia konsekwentne stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie przestrzegania prawa międzynarodowego, potępienia agresji wojskowej Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i ochrony praw niewinnych cywilów. W tym decydującym dla naszego kraju momencie mamy nadzieję na dalsze moralne i duchowe wsparcie ze strony Watykanu dla wysiłków Ukrainy na rzecz przywrócenia sprawiedliwości i osiągnięcia trwałego pokoju" - napisał Zełenski.

Szef państwa ukraińskiego życzył Leonowi XIV "mądrości, inspiracji, duchowej i fizycznej siły w wypełnianiu jego misji". "Ad multos annos!" - dodał Zełenski.

Władimir Putin pogratulował papieżowi. "Dobrego zdrowia i pomyślności"

Również przywódca Rosji Władimir Putin złożył gratulacje Leonowi XIV.

"Wasza Świątobliwość, proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji wyboru na papieża. Jestem przekonany, że konstruktywny dialog i współpraca nawiązana między Rosją a Watykanem będą nadal rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie, które nas łączą" - brzmi komunikat, opublikowany na stronie internetowej Kremla.

Putin życzył Leonowi XIV powodzenia w wypełnianiu jego wzniosłej misji, a także dobrego zdrowia i pomyślności.

Nowy papież. Ursula von der Leyen i Antonio Costa witają we wspólnym wpisie

"Miliony Europejczyków czerpią codziennie inspirację z trwałego zaangażowania Kościoła na rzecz pokoju, godności ludzkiej i wzajemnego zrozumienia między narodami. Jesteśmy przekonani, że papież Leon XIV wykorzysta swój głos na arenie międzynarodowej, aby promować te wspólne wartości i zachęcać do jedności w dążeniu do bardziej sprawiedliwego i współczującego świata" - napisali we wspólnym oświadczeniu szefowa KE Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa.

ak dodali, Unia Europejska jest gotowa ściśle współpracować ze Stolicą Apostolską, aby stawić czoła globalnym wyzwaniom i pielęgnować ducha solidarności, szacunku i życzliwości.

"Życzymy, aby pontyfikat papieża Leona XIV był kierowany mądrością i siłą, gdy będzie on przewodził wspólnocie katolickiej i inspirował świat poprzez swoje zaangażowanie na rzecz pokoju i dialogu" - podsumowali.

Prezydent Chorwacji pogratulował papieżowi. "Na rzecz lepszego i szlachetniejszego świata"

"Jestem przekonany, że papież Leon XIV, idąc śladami poprzedników, będzie orędował swoim autorytetem moralnym i siłą ducha na rzecz lepszego i szlachetniejszego świata, zakończenia konfliktów i wojen na świecie" - napisał w czwartek na Facebooku prezydent Chorwacji Zoran Milanović.

Gratulując wyboru nowego papieża, prezydent Chorwacji wyraził przekonanie, że swoim autorytetem będzie on walczyć o "ochronę praw jednostki i zmniejszenie nierówności społecznych i różnic, które obciążają dzisiejsze społeczeństwa na całym świecie".

"Szczerze życzę papieżowi Leonowi XIV zdrowia i długiego życia, a także aby w swoim pontyfikacie odniósł ogromny sukces i wytrwale budował sprawiedliwość społeczną i wspólnotową oraz mosty między ludźmi i narodami, ponieważ tego wszyscy najbardziej dziś potrzebujemy" - dodał Milanović.

"Jako prezydent Chorwacji z niecierpliwością oczekuję przyszłych spotkań i współpracy z papieżem Leonem XIV w celu poprawy relacji między Republiką Chorwacji a Stolicą Apostolską, dla dobra chorwackich katolików i wszystkich ludzi w Chorwacji" - zaznaczył prezydent.

Pedro Sanchez: Gratuluję całemu Kościołowi katolickiemu

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pogratulował "całemu Kościołowi katolickiemu" wyboru nowego papieża.

"Niech jego pontyfikat przyczyni się do wzmocnienia dialogu i obrony praw człowieka w świecie potrzebującym nadziei i jedności" - napisał Sanchez.

Biały dym w Watykanie. Kardynałowie wybrali nowego papieża AFP AFP