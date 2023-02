Zespół naukowców z Uniwersytetu Harvarda, Chin i Wielkiej Brytanii odkrył, że ludzie, którzy regularnie stosowali środek przeczyszczający, byli o 50 procent bardziej narażeni na pogorszenie funkcji poznawczych - czytamy na łamach internetowego wydania "Daily Mail".

W przeprowadzonym na ogromną skalę badaniu wykorzystano dane od ponad pół miliona osób w okresie 10 lat. Analiza tych danych doprowadziła ekspertów do wniosku, że leki stosowane na przeczyszczenie mogą wpływać na bakterie jelitowe w sposób, który powoduje powstawanie niebezpiecznych toksyn. Te, przedostając się do mózgu za pomocą układu nerwowego, są w stanie go uszkodzić.

Środki przeczyszczające a demencja. Odkryto niepokojącą zależność

Jak zaznaczają autorzy, ich badanie miało charakter "obserwacyjny" i nie dowodzi ostatecznie, że środki przeczyszczające powodują demencję. Ale zmiany w mikrobiomie jelitowym mogą mieć szeroki wpływ na organizm człowieka. Niektórzy spekulują nawet, że może to zmienić jego osobowość.

"Znalezienie sposobów na zmniejszenie ryzyka demencji poprzez identyfikację czynników ryzyka, które można zmodyfikować, ma kluczowe znaczenie" - powiedział dr Feng Sha, współautor badania i naukowiec z Chińskiej Akademii Nauk w Guangdong w Chinach, cytowany przez "Daily Mail".

Sha podkreśla, że potrzebne są dalsze badania w celu dokładniejszego zbadania związku, jaki przeprowadzone przez jego zespół badania wykazały między środkami przeczyszczającymi a demencją.

Pół miliona uczestników badania. Dane pochodzą z okresu dekady

Wyniki opublikowanego w środę w czasopiśmie "Neurology" badania opierają się na danych z brytyjskiego Biobanku - biomedycznej bazy danych Brytyjczyków, wykorzystywanych do oceny długoterminowych trendów zdrowotnych. Dzięki temu naukowcy mieli wgląd w historię chorób i leczenie 502 229 pacjentów w wieku od 40 do 59 lat na przestrzeni dekady.

Wśród tej grupy 18 235 osób, czyli 3,6 procent, regularnie stosowało dostępne bez potrzeby konsultacji z lekarzem środki przeczyszczające. Osoby te używały leków na zaparcia przez większość dni w tygodniu. Z uczestnikami przeprowadzono wywiady na początku badania i ponowiono je po 10 latach.

Nie wzięto jednak pod uwagę dawek środka przeczyszczającego ani częstotliwości stosowania. Skupiono się na tych osobach, które same zgłosiły regularne stosowanie leków tego typu w ankiecie Biobanku.

W okresie objętym badaniem 218 członków tej grupy, czyli 1,3 procenta, rozwinęło u siebie demencję. Tylko 1 969 osób, czyli 0,4 procenta, nie stosujących środków przeczyszczających, cierpiało na tę przypadłość.

Naukowcy ustalili - uwzględniając inne czynniki ryzyka, takich jak wiek, dieta, sprawność fizyczna i ryzyko genetyczne - że osoby biorące często środki na przeczyszczenie zwiększają ryzyko demencji aż o 51 procent.

Najbardziej narażeni były te osoby, które stosowały osmotyczne środki przeczyszczające. Leki te działają poprzez wciąganie wody z reszty ciała do stolca w celu jego zmiękczenia. Odkryto, że ryzyko u takich chorych zwiększa się o 64 procent. Natomiast możliwość wystąpienia demencji naczyniowej, pojawiającej się, gdy mózg nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi, wzrosło aż o 97 procent.

Zagrożenie demencją wzrastało również przy stosowaniu dwóch lub więcej rodzajów środków przeczyszczających.

"Jeśli nasze odkrycia się potwierdzą, pracownicy służby zdrowia powinni zachęcać ludzi do leczenia zaparć poprzez zmianę stylu życia, taką jak picie większej ilości wody, zwiększenie zawartości błonnika pokarmowego i zwiększenie aktywności w życiu codziennym" - twierdzi dr Sha.