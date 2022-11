"Złapałem jednorożca". Wędkarz chwali się nietypową zdobyczą

Zdobycz Kanadyjczyka Willa Sampsona zyskała popularność w zagranicznych mediach. Wędkarz wystąpił w CTV News Toronto i pokazał zdjęcia okazu, który złowił w porcie w Toronto w Kanadzie.

"Złowiłem jednorożca"

To muskie, czyli szczupak amerykański (Esox masquinongy) - ryba z rodziny szczupakowatych, która średnio osiąga ok. 140 cm długości. Ta sporych rozmiarów ryba jest w stanie pożreć nawet niewielkie ptaki, ssaki i gady, które pożywiają się nad wodą.

Choć szczupak amerykański jest typowym bywalcem Stanów Zjednoczonych i Kanady, to miejsce, w którym złowił go Will Sampson jest zaskakujące. - Złapałem jednorożca wśród ryb - chwali się. - Wiedzieliśmy, że w jeziorze Ontario są muskie, ale w Toronto Harbour (zatoka - red.) jest to niespotykany okaz. Wiele razy wybierałem się na połowy muskie, ale w tym regionie to pierwszy raz, kiedy udało mi się go złapać - dodaje.

Jak opisuje, ryba ważyła ponad dziewięć kilogramów i miała ponad 110 cm długości. - Kiedy zobaczyłem, co złowiłem, ugięły się pode mną kolana - dodaje. Wędkarz wskazał, że ryba zacięcie walczyła, by się uwolnić z haczyka, jednak udało się ją wyciągnąć na powierzchnię. Po całej akcji muskie jednak wypuszczono z powrotem do wody.

Serwis usatoday.com podaje, że muskie zamieszkiwały wody zatoki ok. 200 lat temu, jednak przez lata ich populacja na tym obszarze praktycznie całkowicie przestała istnieć. - Złapanie muskie w porcie Toronto jest bardzo rzadkie - powiedział dla CBC News Rick Portiss, starszy kierownik ds. monitorowania i zarządzania wodą w Toronto Region Conservation Authority. Jak dodał, przez 30 lat pracy nie widział w tej okolicy takiego połowu. "Niespotykany w wielkim mieście okaz" - komentuje sprawę stacja.

