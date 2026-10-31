W skrócie Siergiej Ławrow ocenił zaproszenie Polski na szczyt G20 jako złamanie zasad dyplomatycznych i stwierdził, że polska gospodarka nie kwalifikuje się do udziału w grupie.

Szef rosyjskiego MSZ zarzucił Polsce, że nic nie wnosi do obrad G20, dodając, że w organizacji jest już wystarczająco wielu przedstawicieli NATO i Unii Europejskiej.

Radosław Sikorski poinformował, że Polska otrzymała zaproszenie od Wielkiej Brytanii do udziału w przyszłorocznych pracach grupy oraz zabiega o zaproszenia od Korei i Meksyku.

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- Oczywiście jest to złamanie zasad dyplomacji, a szczególnie dyplomacji wielostronnej, gdzie członkowie stowarzyszeń takich jak G20 pracują na zasadzie konsensusu - powiedział Siergiej Ławrow, otwiera się w nowym oknie na marginesie spotkania szefów dyplomacji państw G20 w Atlancie w USA.

- Dotyczy to programu, a także zapraszania nowych uczestników - dodał, cytowany przez rosyjskie media. Polska, otwiera się w nowym oknie - jak powiedział Ławrow - "nic nie wnosi" do tego spotkania.

Spotkanie G20. Ławrow o Polsce: Nie kwalifikuje się

Według niego Polska nie kwalifikuje się do uczestnictwa w spotkaniu, gdyż jej gospodarka nie jest wystarczająco duża. Ponadto - w jego opinii - w G20 jest już wystarczająco dużo przedstawicieli NATO, otwiera się w nowym oknie i Unii Europejskiej, otwiera się w nowym oknie.

Dodał, że nie wywierano na Rosję, otwiera się w nowym oknie nacisku, by zaprosić Polskę. - Amerykanie po prostu zaprosili polskiego ministra (spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, otwiera się w nowym oknie - red.), a on wszedł i usiadł na krześle, które dla niego przeznaczono - oznajmił Ławrow.

W tym roku USA przewodzą pracom G20, a Polska uczestniczy w nich na prawach pełnego członka na specjalne zaproszenie Stanów Zjednoczonych, otwiera się w nowym oknie.

Sikorski przypomniał w Atlancie, że Wielka Brytania, otwiera się w nowym oknie zaprosiła Polskę do przyszłorocznych prac grupy G20. Poinformował też, że Polska pracuje nad tym, by kolejne prezydencje - koreańska i meksykańska - także zaprosiły ją do udziału w grupie. Przyznał, że "nie spodziewa się entuzjazmu ze strony Rosji" w tej kwestii.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych G20 rozpoczęło się w piątek i zakończy w sobotę.



