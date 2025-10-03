Zjedli w luksusowej restauracji. 15 osób w szpitalu, część ma sepsę

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

Ponad 80 osób skarżyło się na dolegliwości pokarmowe, a kilkanaście z nich trafiło do szpitala po posiłku w jednej z luksusowych restauracji w Sztokholmie. U pacjentów zdiagnozowano listeriozę, a u czwórki z nich rozwinęła się zagrażająca życiu sepsa. "Dobrowolnie zamknęliśmy restaurację do odwołania" - przekazali właściciele.

Ponad 80 osób skarżyło się na dolegliwości pokarmowe po wizycie w ekskluzywnej restauracji w Sztokholmie. Zdj. ilustracyjne
Ponad 80 osób skarżyło się na dolegliwości pokarmowe po wizycie w ekskluzywnej restauracji w Sztokholmie. Zdj. ilustracyjnepixabay.com

  • Ponad 80 osób doznało dolegliwości pokarmowych po posiłku w luksusowej restauracji w Sztokholmie, a kilkanaście trafiło do szpitala.
  • U części pacjentów zdiagnozowano listeriozę, a cztery osoby zachorowały na sepsę, jednak żadna nie wymagała intensywnej terapii.
  • Restauracja została tymczasowo zamknięta, a właściciele przepraszają i współpracują z władzami w śledztwie.
Lokalne władze sanitarne poinformowały, że do masowego zatrucia pokarmowego doszło u osób, które odwiedziły jedną z luksusowych restauracji w Sztokholmie (Szwecja) w dniach 23-24 oraz 25-27 września.

Do tej pory z dolegliwościami zgłosiło się 85 osób, a sanepid skontaktował się z kolejnymi 400, które jadły we wskazanym czasie w lokalu.

U osób, które zgłosiły dolegliwości zdiagnozowano listeriozę. 15 osób wymagało leczenia w szpitalu, a u czterech z nich zdiagnozowano sepsę. - Żadna nie wymagała intensywnej terapii - przekazała specjalistka chorób zakaźnych Maria Rotzén Östlund.

Masowe zatrucie w restauracji. "Jedyne, co mogę zrobić, to szczerze przeprosić"

Restauracja Coco & Carmen została tymczasowo zamknięta, a dochodzenie w sprawie przyczyny podejrzewanego ogniska choroby trwa.

W wydanym oświadczeniu lokal zapewnił, że regularnie przechodzi kontrole bezpieczeństwa żywności, a w zaistniałej sytuacji współpracuje z władzami i służbami.

    "Podchodzimy do tego niezwykle poważnie i ponieważ dobro naszych gości jest naszym najwyższym priorytetem, dobrowolnie zamknęliśmy restaurację do odwołania" - przekazali właściciele. Ponowne otwarcie planowane jest na 7 października.

    - Jedyne, co mogę zrobić, to szczerze przeprosić, ponieważ cierpię razem z tymi ludźmi - powiedział w rozmowie z SVT Joakim Almquist, szef kuchni i współwłaściciel.

    Listerioza - zakażenie, objawy, przebieg, leczenie

    Listerioza to infekcja bakteryjna wywołana przez Listeria monocytogenes, bakterie obecne w środowisku i żywności.

    Infekcja stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. 

    Do zakażenia może dojść m.in. przez spożycie skażonej żywności np. niepasteryzowanych produktów mlecznych, niedokładnie umytych surowych owoców i warzyw, surowego mięsa.

    Po zakażeniu u kobiet w ciąży może występować gorączka, objawy grypopodobne, ból brzucha lub pleców, biegunka i wymioty, ból głowy, mięśni, gardła lub przebieg jest bezobjawowy.

    Infekcja noworodka wiąże się z wysokim ryzykiem śmiertelnych powikłań. Z kolei u osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu, niewielkich ropni mózgu i sepsy.

    W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.

    Źródło: SVT, BBC

