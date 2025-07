Zjedli "sernik singapurski" w nowej restauracji. Efektem masowe zatrucie

Do 70 wzrosła liczba osób, które po zjedzeniu "singapurskiego sernika" w restauracji we Lwowie trafiły do szpitala. Wśród hospitalizowanych jest również właściciel placówki, znany kijowski restaurator i bloger kulinarny Misha Katsurin.