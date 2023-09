Rodzina Amerykanina, który zmarł w wyniku wypadku na zawalonym moście, za winnego tej sytuacji uważa Google. Feralnego dnia mężczyzna wracał do domu po ciemku i w deszczu, kierując się wskazaniami nawigacji. Jak się okazuje, most uległ uszkodzeniu na dziewięć lat przed wypadkiem, a od tego czasu lokalni mieszkańcy wielokrotnie apelowali o aktualizację map Google, jednak bez skutku. Teraz sprawa trafiła do sądu.