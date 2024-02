Zjawisko występowało już wcześniej. Jednak teraz skala jest ogromna

Jednak w styczniu doszło do bezprecedensowego zdarzenia - wówczas odnotowano aż 106 aktywnych pożarów zombie. Wśród naukowców wzbudziło to duże poruszenie w kontekście tego, co oznacza to dla nadchodzącego sezonu. Do wiosny większość z nich zazwyczaj wygasa, jednak obecnie w Kolumbii Brytyjskiej ma wciąż płonąć 91 z nich. To potencjalnie niebezpieczna sytuacja, ponieważ te, które nie wygasną do marca, mogą zapalić się ponownie w momencie stopnienia śniegu - informuje BBC.