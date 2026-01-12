W skrócie Węgierska opozycja krytykuje decyzję rządu Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze, zarzucając mu ukrywanie przestępców.

Ziobro oraz Marcin Romanowski otrzymali ochronę międzynarodową na Węgrzech, obaj są podejrzani o poważne przestępstwa związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Sytuacja polityczna na Węgrzech jest napięta, opozycyjna TISZA ma przewagę w sondażach i zapowiada zmiany w kierunku Unii Europejskiej.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają, zgodnie z planem, odbyć się w kwietniu 2026 r. Od miesięcy większość niezależnych sondaży daje przewagę opozycyjnej TISZY, chociaż w ostatnich badaniach różnica poparcia między ugrupowaniem Petera Magyara i rządzącym Fideszem premiera Viktora Orbana nieznacznie się zmniejszyła.

Ostatni sondaż Instytutu Publicus wykazał, że wśród ogółu społeczeństwa TISZA cieszy się 33-procentowym poparciem, przy 28 proc. poparcia dla Fideszu, a wśród wyborców przekonanych, że pójdą na wybory, stosunek ten wynosi 48-40 na korzyść ugrupowania Magyara.

Badanie ujawniło też, że niemal połowa społeczeństwa Węgier chce porażki Fideszu, jednak więcej z nich wierzy w utrzymanie władzy przez premiera niż w jego przegraną.

Węgry. Azyl polityczny dla Zbigniewa Ziobry

Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski, poinformował w poniedziałek, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Sam polityk przekazał, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony. Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie 26 przestępstw.

Komentując sprawę przyznania Ziobrze azylu, szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej, że azyl na Węgrzech otrzymało kilka osób, które "w Polsce byłyby narażone na prześladowania polityczne". - Demokracja i praworządność w Polsce są w kryzysie i są zagrożone - ocenił.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. Były minister przebywa w Budapeszcie

Na początku listopada 2025 roku Sejm uchylił Ziobrze immunitet i wyraził zgodę na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Decyzja była skutkiem wniosku, przekazanego przez prokuraturę w końcu października 2025 r., o zgodę na ściganie Ziobry w związku z zamiarem postawienia mu 26 zarzutów.

Ich istotą jest podejrzenie ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości za rządów PiS. Według prokuratury Ziobro działał w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, a robił to wspólnie m.in. ze swoimi zastępcami, Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem.

7 listopada 2025 r. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW. Okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce - był wówczas w Budapeszcie, później pojawiał się także w Brukseli. W połowie listopada prokuratura skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie byłego ministra do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa. Sąd zajął się tym wnioskiem 22 grudnia i odroczył do 15 stycznia 2026 r. posiedzenie w sprawie ewentualnego aresztu dla Ziobry.

Uzasadniając wniosek o areszt, prokuratura wskazała przede wszystkim na realne ryzyko niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego ze strony Ziobry. Śledczy zarzucają mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą i popełnił 26 przestępstw, m.in. wydawał swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, a także ingerował w przygotowanie ofert konkursowych i przyznawał pieniądze nieuprawnionym podmiotom.

Węgry. Azyl dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. Marcinowi Romanowskiemu, posłowi PiS i zastępcy Ziobry w latach 2019-23. Romanowski również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z funduszu.

W grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier. W grudniu ubiegłego roku nakaz ten został uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie ENA wobec Romanowskiego. Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił w poniedziałek wniosek prokuratury i wyłączył sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie ENA wobec Romanowskiego. Do sprawy zostanie wylosowany nowy sędzia.

Przewodniczący TISZY Peter Magyar: Nasze miejsce jest w Europie

W połowie grudnia 2025 r. Żurek ocenił, że jeżeli Ziobro będzie próbował wystąpić o azyl polityczny i Węgry przyznają mu go, podobnie jak Marcinowi Romanowskiemu, to rząd musi zacząć iść w kierunku zaskarżenia tych decyzji na forum sądów europejskich.

Przewodniczący TISZY Peter Magyar przyznał w lipcu 2025 r., że w "pierwszą podróż zagraniczną na stanowisku premiera uda się do Warszawy, a następnie do Wiednia i Brukseli".

Opozycjonista regularnie zapowiada odbudowę stosunków z Unią Europejską i odblokowanie przysługujących państwu funduszy unijnych. - Węgry muszą zająć miejsce przy stole Zachodu. Nie mogą dłużej wahać się między Wschodem a Zachodem. Nasze miejsce jest w Europie, zawsze było i zawsze będzie - powiedział podczas jednego z przemówień.

