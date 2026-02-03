W skrócie Zbigniew Ziobro ostrzegał Węgrów przed konsekwencjami rządów globalistycznych, powołując się na sytuację w Polsce.

Opublikowany sondaż przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech wskazuje 35 proc. poparcia dla partii Tisza i 28 proc. dla Fideszu.

Ziobro oraz Marcin Romanowski otrzymali azyl na Węgrzech w obliczu toczącego się przeciwko nim postępowania karnego w Polsce.

We wtorek były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wziął udział w Budapeszcie w przedstawieniu raportu Węgiersko-Polskiego Instytutu Wolności.

Jak wyjaśnił szef instytucji, poseł PiS Marcin Romanowski, raport pokazuje "jak sztucznie wykreowany spór o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku stał się dziś pretekstem stworzenia w Polsce liberalnej kryptodyktatury i rządzenia bezprawiem".

Zbigniew Ziobro ostrzega Węgrów. Wskazuje na sytuację w Polsce

Zbigniew Ziobro podkreślał z kolei, że sytuacja w Polsce jest sygnałem ostrzegawczym dla Węgier.

Według posła PiS rząd Donalda Tuska służy interesom Brukseli nie tylko w sensie konstytucyjnym i prawnym, ale także gospodarczym.

Ziobro cytowany przez portal dziennika "Magyar Nemzet" podkreślał, że polski system opieki zdrowotnej się załamał, a ceny energii są bardzo wysokie, wyższe niż te na Węgrzech.

Były minister sprawiedliwości zaznaczył, że Polska już przekonała się o tym, jakie są konsekwencje rządów globalistycznych. Ostrzegał, że taki sam los może spotkać Węgrów, jeśli władzę w kraju przejmie partia TISZA. Jej lidera Pétera Magyara określił z kolei jako kandydata namaszczonego przez szefową KE Ursulę von der Leyen.

Według Ziobry niezwykle ważne jest, aby Węgry wybrały silnego lidera - kogoś takiego jak Viktor Orbán - który potrafi egzekwować interesy kraju na arenie międzynarodowej, będzie bronił pokoju i będzie chronił węgierskie rodziny przed rosnącymi cenami energii.

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Walka o władzę rozegra się między rządzącym Fideszem, na czele którego stoi aktualny premier Viktor Orban a opozycyjną TiSZĄ, reprezentowaną przez Petera Magyara.

Opublikowany we wtorek sondaż Centrum Badań 21 daje TISZY 35 proc. poparcia wśród ogółu wyborców, a Fideszowi 28 proc.

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech

Były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS Zbigniew Ziobro wraz ze swoją żoną, a także były wiceminister sprawiedliwości z czasów, gdy Ziobro kierował resortem, Marcin Romanowski - otrzymali azyl na Węgrzech.

Wobec Ziobry, obecnie posła PiS, w Polsce toczy się postępowanie karne, w którym prokuratura zarzuca mu m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości podejrzanym jest też Romanowski, obecnie poseł PiS. Romanowski, który jako wiceminister nadzorował FS, podejrzany jest o popełnienie 19 przestępstw. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

Tak Ziobro, jak i Romanowski odrzucają zarzuty i uważają, że są one motywowane politycznie.

