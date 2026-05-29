Ziobro i Romanowski nie byli jedyni. Orban udzielił wsparcia komuś jeszcze

W skrócie Według śledztwa węgierskiego dziennikarza, Viktor Orban udzielił obywatelstwa byłemu premierowi Macedonii Północnej, Nikoli Gruewskiemu, który najpewniej nadal przebywa na Węgrzech.

Dziennikarz Szabolcs Panyi podał, że Gruewski otrzymał pełne obywatelstwo węgierskie w 2022 roku z powodu uznanego interesu państwowego, a uzyskanie obywatelstwa jest silniejszą ochroną niż azyl polityczny.

Szabolcs Panyi opisał także ochronę udzieloną przez Orbana Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu oraz szczegóły dotyczące ucieczki Gruewskiego na Węgry po skazaniu za korupcję.

W artykule opublikowanym w serwisie Vsquare dziennikarz Szabolcs Panyi powołuje się na źródło rządowe, które potwierdziło, że w 2022 r. Nikola Gruewski otrzymał pełne obywatelstwo węgierskie.

Powodem nadania byłemu premierowi Macedonii Północnej tego przywileju miał być "interes państwowy Węgier".

Media: Orban nadał obywatelstwo węgierskie Nikoli Gruewskiemu

Węgierski dziennikarz podkreśla, że uzyskanie obywatelstwa jest dużo mocniejszym środkiem "ochronnym" niż nadanie azylu politycznego. Jak wskazał, o ile ten drugi może zostać cofnięty, w przypadku tego pierwszego nie jest to już takie proste.

By pozbawić polityka obywatelstwa konieczne zatem będzie udowodnienie, że uzyskał je "w sposób oszukańczy" lub w wyniku korupcji. Co więcej, źródło na które powołuje się dziennikarz twierdzi, że Gruewski wciąż przebywa na terytorium Węgier.

W swoim artykule Szabolcs Panyi porusza również kwestię ochrony udzielonej przez Orbana Zbigniewowi Ziobrze i Marcinowi Romanowskiemu. Polityków PiS określa mianem "dwóch najbardziej znanych mieszkańców schroniska dla zbiegów Orbana".

Kim jest Nikoła Gurewski?

Nikoła Gruewski był premierem Macedonii w latach 2006-2016. W 2018 r. został skazany na dwa lata więzienia za przestępstwo korupcyjne dotyczące nabycia luksusowego pojazdu kuloodpornego za 600 tys. euro.

Na kilka dni przed rozpoczęciem odbycia kary, zbiegł przez Albanię, Czarnogórę i Serbię do Węgier, gdzie udzielono mu azylu politycznego. Szabolcs Panyi wskazuje, że ucieczkę miał odbyć za pomocą węgierskiego pojazdu dyplomatycznego i z pomocą węgierskiej służby wywiadowczej.





