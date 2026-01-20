W skrócie W stanie Michigan doszło do karambolu z udziałem ponad stu pojazdów, w tym 30-40 ciężarówek.

Służby informują o wielu rannych, brak doniesień o ofiarach śmiertelnych. Część osób została przetransportowana do szpitali.

Za przyczynę karambolu uznano silne śnieżyce i zamiecie, a lokalne służby apelują o ostrożność na drogach.

Biuro szeryfa w hrabstwie Ottawa przekazało, że do karambolu doszło w poniedziałek rano czasu miejscowego w zachodniej części stanu. Według policji, w wyniku kolizji jest wielu rannych, lecz na razie nie ma doniesień o potencjalnych ofiarach śmiertelnych. Poszkodowanych przetransportowano do szpitali.

Droga, na której doszło do karambolu, pozostawała zamknięta przez kilka godzin - aż do usunięcia z niej wszystkich pojazdów. W wypadku uczestniczyło od 30 do 40 ciężarówek.

Karambol w USA. Zderzyło się ponad sto pojazdów

Lokalna stacja telewizyjna NBC WOOD podała, że przyczyną karambolu były trudne warunki atmosferyczne.

W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania, ukazujące skalę zdarzenia. Widać na nich grupę pojazdów, które brały udział w karambolu.

Ponadto zaobserwować można grubą pokrywę śniegu oraz wyraźne trudne warunki panujące na drodze.

FOX News, powołując się na biuro szeryfa, poinformowało, że niektórzy kierowcy utknęli na miejscu zdarzenia i zostali poinstruowani, aby pozostać w pojazdach, dopóki nie zostaną przewiezieni autobusem do szkoły w Hudsonville.

Pogoda w USA. W Michigan trudne warunki, policja apeluje

Według Centrum Prognoz FOX w momencie wypadku w poniedziałkowy poranek wzdłuż autostrady międzystanowej I-196, na której doszło do zdarzenia, padał śnieg.

Policja stanowa Michigan radzi kierowcom, aby zwolnili, a warunki na drodze określa jako zdradliwe.

"Silny wiatr i oślepiający śnieg stwarzają niebezpieczne warunki na drodze. Jazda ponad swoje możliwości zwiększa ryzyko poważnych wypadków" - poinformowała policja na platformie X.

Ze względu na panującą w części Stanów Zjednoczonych pogodę służby meteorologiczne ostrzegają przed utrudnieniami dla podróżnych. NBC informuje, że w poniedziałek tę część kraju nawiedziły dwie fale arktycznego chłodu. Trudne warunki pogodowe mogą potrwać do kolejnego weekendu.

