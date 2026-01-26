W skrócie Pięć osób zginęło, a blisko 40 zostało rannych w wyniku silnych śnieżyc w Japonii w ostatnich dniach.

W regionach Hokkaido i Tohoku odwołano prawie sto lotów oraz ponad 500 kursów pociągów, a 7 tysięcy osób spędziło noc na lotnisku.

W Sapporo zanotowano najsilniejsze opady śniegu od lat. Miejscami pojawiają się też mrozy dochodzące do niemal -30 stopni.

Najnowsze uderzenie zimy najmocniej odczuły północne rejony Kraju Wschodzącego Słońca, czyli wyspa Hokkaido oraz region Tohoku w północnej części głównej wyspy archipelagu. Według japońskich mediów to najsilniejsze śnieżyce w tym sezonie. Miejscami dużym zagrożeniem jest również siarczysty mróz, dochodzący do niemal -30 stopni Celsjusza.

Zima zbiera śmiertelne żniwo. Zagrożenie się utrzymuje

Najnowszy atak zimy w ciągu minionych pięciu dni spowodował śmierć pięciu osób, a 37 doznało obrażenia - informuje agencja do spraw zarządzania pożarami i katastrofami (FDMA), cytowana przez japońskie media.

Specjaliści ostrzegają, że w poniedziałek wciąż w wielu miejscach utrzymuje się duże zagrożenie lawinowe, trzeba też spodziewać się wielu utrudnień w transporcie.

Możliwe, że w ciągu najbliższej doby w rejonie Tohoku może spaść nawet 70 cm świeżego śniegu. W tym samym czasie dla regionu Hokkaido agencja meteorologiczna JMA prognozuje pół metra śniegu, a w regionie Hokuriku do około 40 cm śniegu.

Ostatnie śnieżyce mocno dały się we znaki mieszkańcom północnej części kraju.

Unieruchomione pociągi, odwołane loty. Koczowali na lotnisku

W niedzielę około 7 tys. podróżnych było zmuszonych spędzić noc na lotnisku New Chitose, znajdującego się około 50 km od Sapporo w regionie Hokkaido.

Z powodu intensywnych śnieżyc tego dnia odwołano z lotniska 56 lotów. Ponadto w niedzielę linie lotnicze Japan Airlines oraz All Nippon Airways odwołały łącznie 97 lotów.

Po zasypanych przez śnieg torach nie były w stanie kursować pociągi - w niedzielę odwołano ponad 500 kursów, w tym te z lotniska New Chitose, a także łączące Sapporo z miastami Asahikawa i Hakodate. Dlatego około 7 tys. osób zostało na lotnisku, a problemy na kolei dotknęły łącznie około 130 tys. osób.

Chwile grozy przeżyli w niedzielę podróżujący pociągiem w prefekturze Aomori w regionie Tohoku, po tym jak jeden ze składów kolei podmiejskiej ugrzązł na około sześć godzin. Wszystkich 82 pasażerów udało się bezpiecznie ewakuować, nikt nie został ranny.

W poniedziałek rano operator kolei dużych prędkości, Akita Shinkansen, na około 3,5 godziny zawiesił kursy po tym jak jeden z pociągów uderzył w drzewo, które nie wytrzymało ciężaru śniegu i upadło na torowisko.

Pomimo bardzo trudnych warunków udało się natomiast przywrócić ruch na ważnych drogach. W poniedziałek rano ponownie otwarto główne autostrady w centralnej i zachodniej Japonii - poinformował zarządzający drogami szybkiego ruchu koncern NEXCO Central.

Najwięcej śniegu od lat. Śnieżyce jeszcze wrócą

Od kilku dni wiele regionów Japonii, przede wszystkim na północy, doświadcza niebezpiecznych śnieżyc, które nasiliły się pod koniec ubiegłego tygodnia.

W Sapporo przez 24 godziny w niedzielę spadły 54 cm śniegu, co stanowi rekordową sumę opadów dla stycznia w tym rejonie. Do godz. 16:00 w niedzielę suma opadów sięgnęła 112 cm - po raz pierwszy od 2022 roku grubość pokrywy przekroczyła tam metr. W poniedziałek rano w Sapporo znowu sypie.

Miejscami, głównie w nadbrzeżnych rejonach Morza Japońskiego na północnym zachodzie Japonii grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła roczną średnią, nawet tam, gdzie opady już ustały.

O godz. 11:00 lokalnego czasu w mieście Uonuma leżało 250 cm śniegu. 163 cm zanotowano w mieście Minakami, a 129 w Aomori. W wielu miejscach władze ostrzegają przed możliwymi lawinami oraz masami śniegu, które mogą spadać z dachów.

W rejonie Sapporo grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła metr. Stało się tak pierwszy raz od 4 lat WXCharts materiał zewnętrzny

W Hokkaido i Tohoku w najbliższych dniach trzeba się liczyć z kolejnymi możliwymi śnieżycami oraz dalszymi utrudnieniami w ruchu.

Oprócz intensywnych opadów dużym zagorżeniem są także potężne mrozy. W mieście Asahikawa na Hokkaido w poniedziałek rano zanotowano -28,9 st. C.

Źródło: NHK, "Asahi Shimbun", Kyodonews

