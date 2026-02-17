W skrócie Potężna zimowa burza uderzyła w południową Kalifornię, powodując podtopienia, lawiny błotne oraz utrudnienia na drogach i lotniskach.

Ponad 10 milionów ludzi było szczególnie narażonych przez intensywne opady deszczu.

Władze wydały liczne ostrzeżenia, zamykano autostrady i ratowano kierowców z zalanych aut.

W poniedziałek południowa Kalifornia doświadczyła intensywnych ulew. Na osłabione potężnymi pożarami sprzed roku tereny spadły masy wody. Na obszarze wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, ciągnącym się od Santa Barbara do Los Angeles, w poniedziałek obowiązywało pogotowie powodziowe.

Miliony osób w niebezpieczeństwie. Grunt wciąż niestabilny

Tereny te, zamieszkane przez około 10 mln osób, w poniedziałek były najbardziej narażone na lawiny błotne i podtopienia. W tym rejonie w styczniu 2025 roku szalały największe w historii stanu pożary. Pozbawiona w wielu miejscach roślinności ziemia nie jest też w stanie przyjąć ogromnej ilości wody w krótkim czasie.

"Zapewne [roślinność] nie zdążyła się jeszcze odpowiednio głęboko ukorzenić, ale trzymamy kciuki, by to wszystko wytrzymało" - powiedziała lokalnej telewizji ABC7 Kitty Johnson, mieszkanka osiedla Hastings Ranch w Pasadenie.

Grunt w wielu miejscach jest bardzo niestabilny. W poniedziałek autostradę numer 1 na odcinku między Ragged Point a Big Sur trzeba było zamknąć z powodu spadających na jezdnię luźnych kamieni.

Burmistrz Los Angeles ostrzega mieszkańców. "Jedźcie ostrożnie"

W większości Los Angeles w poniedziałek obowiązywały ostrzeżenia przed powodziami błyskawicznymi, wydane przez amerykańską Narodowa Służbę Pogodową (NWS).

"Przyjęliśmy dużo deszczu w krótkim czasie - proszę, jedźcie ostrożnie i pozostańcie czujni i w pogotowiu" - ostrzegła mieszkańców burmistrz Los Angeles Karen Bass.

Z powodu fatalnych warunków pogodowych w poniedziałek na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles opóźnionych było ponad 450, a odwołanych ponad 60 lotów. We wtorek może dochodzić do kolejnych opóźnień - informuje serwis Foxweather.

Wiele dróg, głównie na terenach od hrabstwa Sonoma do gór Sierra Nevada trzeba było zamknąć. W poniedziałek czasowo wstrzymano ruch między innymi na autostradach I-80 oraz I-50. Z powodu zalana zamknięte były również drogi w hrabstwie Los Angeles.

System burzowy dotarł do zachodniego wybrzeża USA w poniedziałek. Przyniósł intensywne ulewy oraz opady śniegu WXCharts materiał zewnętrzny

Szybki przybór wody zaskakiwał kierowców. W miejscowości Commerce jednego z nich uratowano, kiedy woda zalała auto. Kierowcę udało się wyciągnąć prze okno.

Zagrożeniem są nie tylko ulewy, lecz również intensywne opady śniegu. Według synoptyków do środy włącznie miejscami na wyżej położonych terenach w górach Sierra Nevada może spaść do prawie 2,5 metra świeżego śniegu.

Jak oceniają specjaliści w środę system burzowy powinien przesunąć się na wschód, opuszczając Kalifornię i przynosząc większe opady deszczu i śniegu w rejon Gór Skalistych.

Źródło: ABC News, NBC, ABC7, Foxweather

