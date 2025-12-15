Obfite opady śniegu do północnej i środkowej części Japonii przyniosły dwa intensywne niże, które rozwijały się od weekendu. Najmocniej ucierpiała wschodnia część wyspy Hokkaido, gdzie w niedzielę w ciągu sześciu godzin miejscami spadło 36 cm śniegu (w mieście Obihiro) i 34 cm w miejscowości Hiroo. W kolejnych godzinach opady nie ustawały.

Takiej pryzmy śniegu jeszcze nie widzieli. Imponujące opady

Według najnowszych pomiarów opublikowanych przez japońskie media na Hokkaido w ciągu doby w co najmniej 14 miejscach zanotowano przyrost pokrywy śnieżnej na poziomie minimum 50 cm.

W miastach Kamisatsunai, Taiki i Tokachi spadło 68 cm śniegu. Z kolei w Obihiro grubość pokrywy sięgnęła 61 cm - to trzeci najwyższy wynik w grudniu w historii pomiarów w tej miejscowości. Służby miejskie w Obihiro cały czas odśnieżają ulice. Cytowani przez serwis stv.jp mieszkańcy mówili, że "nigdy nie widzieli" tak dużej pryzmy odgarniętego śniegu.

Zwały śniegu przyniesione przez niże sparaliżowały ruch kolejowy. Operator Hokkaido Railway Company poinformował, że niektóre kursy, w tym ekspresowe, we wschodniej i północnej części Hokkaido będą zawieszone do wtorku. Łącznie odwołane mogą zostać 104 połączenia.

Z ogromnymi problemami zmagają się również porty lotnicze. Możliwe, że w poniedziałek łącznie ponad 40 lotów z lotniska New Chitose może zostać odwołanych. W niedzielę z powodu złych warunków odwołano 159 lotów z tego lotniska.

Niebezpieczna pogoda uszkodziła również linie energetyczne, więc do wielu mieszkańców wyspy zmaga się z niedoborami prądu.

Kilkadziesiąt tysięcy domów bez prądu. Zamknięto setki szkół

Śnieżyce oraz silny wiatr na Hokkaido odcięły wielu mieszkańców od energii elektrycznej. Łącznie prąd nie dochodził do prawie 36 tys. domów, głównie w rejonie Okhotsk i Kushiro - informowała firma energetyczna Hokkaido Electric Power Network, Inc.

Ze względów bezpieczeństwa na Hokkaido tymczasowo zamknięto 417 szkół podstawowych i gimnazjów.

Synoptycy ostrzegają, że w tej części Japonii do końca dnia trzeba będzie zachodzwać ostrożność, ponieważ pogoda się znacząco nie poprawi. Do wieczora na północnym wschodzie Hokkaido obowiązywać będą czerwone ostrzeżenia przed burzami śnieżnymi. Wieczorem mają zostać zmienione na żółte.

Źródło: Japannews.yomiuri.co.jp, Stv.jp, NHK.or.jp, Jrhokkaido.co.jp

